Битва за первый класс: житель Кирова уже второй год судится за право дочери учиться в престижном лицее

Житель Кирова оспаривает правила приема в первый класс через Верховный суд. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Житель Кирова Андрей Ронжин уже больше года пытается добиться пересмотра решения об отказе в зачислении его дочери в первый класс Лицея информационных технологий №28. История началась еще во время приемной кампании, а теперь дошла до Верховного суда России.

«Мы подали заявление на день раньше»

Как сообщает портал «ГородКиров.ру», причиной спора стали сроки подачи документов. Семья рассчитывала отдать ребенка в один из самых востребованных лицеев города и подала заявление сразу после появления информации о дополнительном наборе учеников. Однако в образовательном учреждении сочли, что документы были поданы раньше установленного срока, и отказали в приеме.

По мнению отца школьницы, проблема возникла из-за того, что лицей самостоятельно определил даты начала приема заявлений, которые не совпадали с порядком, установленным на федеральном уровне. Мужчина считает, что второй этап зачисления должен был стартовать 6 июля, как это предусмотрено действующими правилами. В то же время учебное заведение установило другую дату - 1 августа.

Именно это расхождение, по словам кировчанина, привело к путанице среди родителей. Он убежден, что семьи оказались в ситуации, когда было сложно понять, в какие сроки необходимо подавать документы для участия в дополнительном наборе.

Спор довел кировчанина до Верховного суда

Разбирательство продолжается уже не первый месяц. За это время девочка успела окончить первый класс в другой школе и перейти во второй. Однако ее отец решил не прекращать борьбу и продолжил отстаивать свою позицию в судах.

Ранее дело уже рассматривалось в судах первой и апелляционной инстанций. Оба раза решения были вынесены в пользу образовательного учреждения. Тем не менее Андрей Ронжин не согласился с выводами судов и направил жалобу в Верховный суд.

Мужчина настаивает, что школа не должна была самостоятельно менять дату начала приема документов с помощью внутреннего локального акта. По его мнению, подобные решения должны соответствовать порядку, который утвержден Министерством просвещения России.

При этом кировчанин считает, что сама система приема детей в первые классы нуждается в изменениях. По его мнению, существующий порядок с несколькими этапами зачисления нередко вызывает вопросы и создает дополнительные сложности для родителей, особенно если речь идет о популярных образовательных учреждениях.

В качестве альтернативы он предлагает установить единый период приема заявлений - с 1 апреля по 5 сентября. По мнению заявителя, такой подход позволит сделать процедуру более понятной и открытой для всех участников. Он считает, что в этом случае родители будут заранее знать сроки подачи документов и смогут избежать ситуаций, когда информация о начале приема становится известна слишком поздно.

Теперь окончательную оценку доводам сторон предстоит дать Верховному суду. От его решения будет зависеть не только дальнейшая судьба многолетнего спора между семьей и лицеем, но и то, получит ли продолжение дискуссия о возможном изменении действующих правил приема детей в школы.