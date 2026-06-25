Спустя 81 год прах кировского летчика-офицера будет возвращен на родную землю. Фото пресс-службы Правительства Калининградской области.

Спустя 81 год после гибели на фронте прах уроженца Кировской области, капитана Александра Машковцева, будет возвращен на родную землю. Останки советского летчика, погибшего в последние недели Великой Отечественной войны, передали его родственникам в Калининграде.

История началась весной 2026 года, когда участники поискового отряда «Совесть» работали в районе поселка Листопадовка Зеленоградского муниципального округа Калининградской области. Во время обследования местности поисковики обнаружили под землей фрагменты советского штурмовика Ил-2. На глубине нескольких метров находились двигатель, бронекапсула и другие элементы боевой машины.

Вместе с обломками самолета были подняты останки двух членов экипажа. Рядом нашли капитанские и рядовые погоны, а также боевые награды - два ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени и орден Красной Звезды.

После изучения архивных документов удалось установить личности погибших. Выяснилось, что в кабине штурмовика находились капитан Александр Машковцев, уроженец деревни Машкачи Кировской области, и воздушный стрелок Павел Михеев.

Последний боевой вылет экипаж выполнил 13 апреля 1945 года. До Победы оставались считаные недели. Во время выполнения задания в 24 километрах от Кенигсберга самолет попал под огонь вражеской зенитной артиллерии и был сбит.

Согласно архивным сведениям, Александр Машковцев до последнего боролся за машину. Несмотря на пожар, он несколько километров вел поврежденный штурмовик в сторону расположения советских войск, пытаясь спасти самолет и экипаж. Однако полученные повреждения оказались слишком серьезными. В какой-то момент Ил-2 потерял управление и ушел в штопор.

Обнаруженные награды принадлежали именно Александру Машковцеву. Во время войны он служил штурманом 949-го штурмового авиационного Витебского орденов Суворова и Кутузова полка. За годы службы летчик совершил 20 успешных боевых вылетов, принимал участие в операциях под Витебском, Полоцком, Ригой и Шяуляем.

Долгое время судьба экипажа оставалась неизвестной. В официальных документах летчики числились пропавшими без вести. Лишь спустя восемь десятилетий удалось установить место их гибели и вернуть имена героев из небытия.

Церемония передачи останков родственникам состоялась в Калининграде. В ней приняли участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, председатель Законодательного собрания региона Андрей Кропоткин и командующий Балтийским флотом Сергей Липилин. Выступая на церемонии, Андрей Кропоткин отметил, что до нынешней весны экипаж считался пропавшим без вести. Он подчеркнул важность работы поисковиков, благодаря которым спустя десятилетия удается восстанавливать судьбы погибших защитников страны и сохранять память о людях, подаривших будущим поколениям мир.

В ближайшие дни останки Александра Машковцева доставят в Кировскую область. Торжественное захоронение героя состоится 29 июня на Ново-Макарьевском кладбище в Кирове. Летчика проводят в последний путь с воинскими почестями.