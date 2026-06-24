Ливневки не работают, двор под водой: ремонт за 2 миллиона рублей не спас кировский двор на Кольцова от потопа

Двор на Кольцова в Кирове затапливает, вода стоит в подъездах. Фото: ОНФ.

Три года назад двор дома №10 на улице Кольцова в Кирове отремонтировали по федеральной программе благоустройства, а работы же обошлись почти в 2 миллиона рублей. Тогда жильцы радовались, потому что вместо старого разбитого асфальта появилось ровное покрытие, обновили бордюры, установили скамейки, но радость была недолгой.

Вода доходит до лестничных маршей

С первыми же дождями выяснилось, что двор начал затапливать. Вода прибывает так сильно, что доходит до лестничных маршей в подъездах,а дюди вынуждены передвигаться по бордюрам, потому что асфальт полностью скрыт под водой. Несколько дней назад после очередного ливня ситуация повторилась, двор снова превратился в подобие Венеции. Сегодня картина не лучше, и жильцы уже не знают, к кому обращаться, сообщает ОНФ по Кировской области.

Оказалось, что дом стоит в низине, до ремонта здесь тоже были проблемы с водой, но их решал водоотводный желоб. Он уходил в сторону и справлялся с потоками даже во время сильных дождей. Однако при благоустройстве его заасфальтировали, а вместо него установили три ливневых колодца. По словам жильцов, эти колодцы оказались бесполезными, они не подключены к городской ливневой канализации. Вода попадает в них, но никуда не уходит и просто застаивается. Когда дождь усиливается, колодцы переполняются, и двор заливает с новой силой.

Ждут помощи третий год

Жители переживают, что постоянная сырость разрушает подъезды и может повредить фундамент. Им приходится заходить в дом по доскам и кирпичам, а пожилым людям это особенно тяжело. Они не раз звонили в управляющую компанию, но там отвечают коротко, колодцы бесхозные, никто за них не отвечает, тогда люди обратились в Народный фронт.

Эксперт движения Дмитрий Сергеев пояснил, что сперва нужно проверить проект благоустройства и понять, был ли предусмотрен выпуск из этих колодцев. Возможно, он есть, но забился, и проблема решается прочисткой. Если же по документам имущество стало общедомовым, то обслуживать его обязана управляющая компания. В департаменте городского хозяйства пообещали приехать на место через неделю, чтобы определить причины затопления, однако Народный фронт не стал ждать и направил обращение в прокуратуру, чтобы ускорить процесс.

А еще был случай

Кстати, похожий случай в Кирове уже был. Дворы на Воровского тоже затапливало, и администрация долго отказывалась чистить ливневку, ссылаясь на то, что это зона ответственности жильцов, но Народный фронт доказал, что система водоотведения в том месте относится к общегородским сетям, и суд обязал мэрию принять ее на баланс. Возможно, и этот двор ждет такое же решение.