В Кировской области пройдут десятки мероприятий ко Дню молодежи. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области подготовили масштабную программу ко Дню молодежи. В этом году праздничные мероприятия продлятся два дня - 27 и 28 июня. О том, как пройдет одно из главных молодежных событий лета, рассказала министр молодежной политики региона Александра Плосконосова на оперативном совещании у губернатора Александра Соколова.

Праздничная программа охватит не только областной центр, но и все муниципалитеты региона. Накануне торжеств в Кировской области организуют марафон добровольческих инициатив. К нему присоединятся представители общественных организаций, волонтерских объединений и активные жители. Они помогут людям, которым необходима поддержка, займутся благоустройством общественных пространств, а также проведут дворовые праздники и игровые программы для детей.

Особое внимание в регионе уделяют развитию молодежных инициатив. Как отметил губернатор Александр Соколов, в Кировской области уже реализуется немало проектов, которые вызывают интерес на федеральном уровне. Среди них - программа «Молодежный бюджет» и сеть пространств «Отличное место». Кроме того, в Кирове продолжается обновление нового областного молодежного центра.

Глава региона подчеркнул, что одним из важных преимуществ области остается активное участие молодых людей в принятии решений, связанных с развитием территории. По его мнению, именно вовлеченность молодежи помогает формировать современные проекты и находить новые идеи для развития региона.

Также Александр Соколов пригласил жителей и гостей Кировской области присоединиться к праздничным мероприятиям. В этом году День молодежи пройдет под девизом «Мечта. Гордость. Единство». Концепция праздника отражает стремление молодых людей участвовать в создании будущего страны, уважение к ее достижениям и любовь к Родине.

Основные события в Кирове начнутся 27 июня. Для участников подготовят семь крупных тематических площадок. Одним из самых необычных мероприятий станет встреча рассвета «Дома хорошо», которая пройдет на набережной Грина. Организаторы рассчитывают, что эта акция станет символическим началом праздничных дней.

Одним из центральных событий программы станет торжественная церемония бракосочетания молодых пар. Кроме того, для любителей активного отдыха организуют заплыв на сапах, который уже успел стать популярным форматом летнего досуга.

Праздничные мероприятия продолжатся и 28 июня. В этот день на набережной Грина и в Александровском саду состоится ежегодный фестиваль музыки, семьи и талантов «Хлынов-фест». Начало программы запланировано на 14:00. Гостей ждут творческие выступления, развлекательные площадки и различные активности для посетителей всех возрастов.