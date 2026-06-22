«Вятские дворики»: в Кировской области запускают новую программу за три миллиарда рублей

Александр Соколов дал старт новому проекту «Вятские дворики». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании в правительстве губернатор Александр Соколов объявил о старте нового регионального проекта «Вятские дворики», который рассчитан на три года - с 2027 по 2029-й. На благоустройство дворовых территорий направят 1 миллиард рублей, всего планируют привести в порядок не меньше тысячи дворов. По сути, это второй крупный проект региона, где ключевое слово за жителями, первым был «Дорожный миллиард».

По словам Соколова, проект стал логичным продолжением того, что уже сделано в регионе за последние годы: отремонтированы сотни километров дорог, построены и обновлены социальные объекты, преобразились общественные пространства - парки, скверы, набережные. Теперь очередь за дворами, потому что именно с них для человека начинается порядок и забота.

Слоганом проекта стал «Вятские дворики - к своему дому с любовью!». По словам чиновников, он отражает главную идею: не власти решают, каким быть двору, а люди, которые там живут.

В 2026 году пройдет отбор первых трехсот дворов, которые благоустроят в 2027-м. Те проекты, которые не пройдут в этом году, смогут участвовать снова и получат преимущество перед новичками. Такой подход, по задумке властей, позволит избежать спешки и даст возможность всем желающим доработать свои заявки. Сам Соколов подчеркнул, что проект не разовый и рассчитан на системную работу в течение трех лет, и каждый год количество благоустроенных дворов будет только расти.

Как участвовать в проекте?

Зампред правительства Алексей Петряков подробно объяснил, как именно можно войти в программу. Жители многоквартирного дома должны собраться на общем собрании и решить, что именно нужно сделать во дворе. Вариантов много, и все они касаются повседневного комфорта: ремонт проездов и тротуаров, установка бордюров, устройство ливневой канализации, монтаж освещения, установка детских или спортивных площадок, обустройство парковок, строительство пандусов для маломобильных граждан, удаление аварийных деревьев и озеленение.

Также нужно утвердить дизайн-проект, то есть как именно будут расположены все элементы, и локальный сметный расчет, чтобы понимать бюджет. Кроме того, жителям предстоит выбрать представителя дома, который будет курировать реализацию проекта, общаться с подрядчиками и администрацией.

Готовый пакет документов представитель подает в администрацию своего муниципалитета. Каждый муниципалитет утвердит собственный порядок конкурсного отбора, но основные критерии будут едиными для всех. Среди них - востребованность проекта (то есть насколько он нужен жителям), доступность для маломобильных граждан (наличие пандусов, широких проходов и т.п.) и уровень участия граждан в проекте – например, сколько человек пришло на собрание и сколько готово помогать на этапе реализации.

Чтобы подтвердить поддержку проекта, с 18 по 20 сентября организуют специальные пункты отбора, где жители смогут проголосовать за свой двор. Чем больше голосов соберет проект, тем выше баллы он получит в ходе конкурса.

Итоги конкурсного отбора подведут осенью. Победителей объявят публично, после чего начнется подготовка к работам. Само благоустройство запланировано на весну и лето 2027 года.