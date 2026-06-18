Разбила его о лося: кировские хирурги собрали женщине лицо по 3D-макету

Врачам удалось не просто закрыть костный дефект, а полностью воссоздать симметрию и форму, которые были до аварии. Фото: минздрав Кировской области.

В Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кировской области уже год применяют 3D-печать для подготовки к самым сложным операциям, но громче всего о новой технологии заговорили после случая, который местные хирурги до сих пор называют одним из самых показательных. Речь о женщине, попавшей в аварию прошлым летом, чья машина столкнулась с лосем на загородной трассе.

Удар пришелся в лобовую часть кузова, и пассажирка отделалась не просто сотрясением: у нее оказались раздроблены кости свода черепа, основание черепной коробки и стенки глазницы, то есть фактически разрушилась средняя зона лица. Врачи признавались, что по обычным плоским снимкам КТ было почти невозможно понять, как именно сместились обломки и где проходят границы здоровых тканей. Тогда технические специалисты Центра впервые для такого тяжелого повреждения решили сделать объёмную реконструкцию. Они загрузили томограммы в программу, удалили все посторонние структуры, выделили глазницу и область средней черепной ямки, а затем напечатали эти фрагменты на 3D-принтере в натуральную величину с разрешением 50 микрон - это толщина капилляра.

Получившийся пластиковый макет стал для хирургов настоящей картой. Они могли крутить его в руках, прикладывать к нему будущий имплант, подгонять изгибы и проверять каждый миллиметр до того, как вскрыть кожу пациентки. По словам нейрохирурга Александра Попова, именно такая подготовка позволила установить постоянные титановые пластины «размер в размер» без единой дополнительной подгонки во время самой операции. Он пояснил, что при обычном плоскостном моделировании пришлось бы несколько раз менять положение импланта, травмируя и без того пострадавшие ткани, а здесь все встало на свои места с первого раза. Операция длилась на два часа меньше обычного, а восстановительный период сократился почти вдвое.

Но этот случай не единственный, где 3D-моделирование выручило в критической ситуации, пояснили в областном минздраве. В этом году аналогичная технология помогла мужчине с переломом шейного отдела позвоночника после другой аварии. По словам Попова, трехмерные макеты сейчас печатают для всех пациентов, чьи дефекты расположены в анатомически сложных местах или имеют застарелый и нетипичный характер. И самое важное: эта услуга доступна любому обратившемуся, независимо от возраста и диагноза, если клиническая картина требует такого уровня точности.

Сама женщина, чье лицо было восстановлено по напечатанному шаблону, уже выписалась и вернулась к обычной жизни.