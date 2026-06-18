В Кировской области резко подешевели помидоры и яйца

Помидоры стали дешевле на треть, а поездки к морю - дороже наполовину. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области в мае 2026 года потребительские цены выросли незначительно. По данным Кировстата, индекс потребительских цен по отношению к апрелю составил 100,12%, а с начала года - 102,97%. «Комсомолка» ознакомилась с отчетом Кировстата и проанализировала изменения цен.

Наиболее заметные изменения произошли в продовольственном секторе. В среднем продукты за месяц подешевели на 0,7%, главным образом благодаря снижению стоимости овощей и фруктов. Плодоовощная продукция стала дешевле на 6,7%.

Сильнее всего упали цены на свежие помидоры - сразу на 30,7%. Огурцы подешевели на 25%, сладкий перец - на 15,8%, чеснок - на 11,3%. Также снизилась стоимость апельсинов и бананов.

Среди других продуктов заметно подешевели куриные яйца - на 12,1%, сосиски и сардельки - на 3,3%, майонез - на 3,1%. Одновременно выросли цены на натуральный кофе в зернах и молотый - на 5,1%, сахар-песок - на 3,9%, варенье и джемы - на 3,6%, гречневую крупу - на 3,3%.

Непродовольственные товары в среднем прибавили в цене 0,2%. Самый существенный рост зафиксирован на газомоторное топливо, которое подорожало на 14,3%. Бензин АИ-95 стал дороже на 1,2%, а АИ-92 и дизельное топливо - на 1%.

Из товаров повседневного спроса выросли цены на гели для душа, смарт-часы, спички, детские подгузники и роботы-пылесосы. При этом стиральные порошки подешевели на 5,5%, кремы для рук - на 4,4%, а USB-флешки - на 2,7%.

Наиболее ощутимый рост в мае показали услуги. В среднем они подорожали на 1,2%. Особенно заметно выросла стоимость отдыха внутри страны. Поездки на Черноморское побережье России стали дороже сразу на 48,9%. Также увеличились цены на экскурсионные туры по стране и путевки в дома отдыха и пансионаты.

Среди зарубежных направлений подорожал отдых в странах Закавказья - на 10,7%, а также в Турции - на 5,3%. В то же время снизилась стоимость туров в Египет, Китай, страны Средней Азии и Беларусь.

Кроме того, в мае выросли тарифы на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования на 8,1%, услуги нянь - на 7,6%, а также ветеринарные и автомобильные услуги.