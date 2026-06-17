До 100 тысяч рублей на газификацию дома могут получить жители Кировской области

Жители региона могут получить компенсацию расходов на газификацию домовладения. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кировской области могут получить до 100 тысяч рублей на газификацию своего дома. В регионе действуют две меры поддержки, инициированные губернатором Александром Соколовым. Речь идет о компенсации уже понесенных расходов и субсидии на покупку и установку необходимого оборудования.

Компенсация позволяет вернуть часть затрат на проектирование газовой сети, строительство газопровода на участке, приобретение котла, газовой плиты, водонагревателя, счетчиков, системы контроля загазованности, а также на модернизацию отопления и вентиляции.

Получить такую выплату могут жители, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов. В 2026 году этот показатель составляет 25 284 рубля в месяц. Еще одно обязательное условие - заявитель должен быть зарегистрирован и постоянно проживать в доме, который подключается к газу. Компенсация предоставляется после завершения работ и оплаты расходов при наличии подтверждающих документов.

Вторая мера поддержки - субсидия. Она предназначена для граждан, которые заключили договор на подключение к газораспределительным сетям в рамках программы догазификации. В этом случае среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина не должен превышать одного прожиточного минимума, который в 2026 году составляет 16 856 рублей.

Средства субсидии можно направить на покупку и монтаж газового оборудования, установку счетчиков и системы контроля загазованности, а также на выполнение работ в границах земельного участка.

Для ряда категорий граждан доход не учитывается. На поддержку независимо от уровня заработка могут рассчитывать многодетные семьи, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей, семьи погибших ветеранов, семьи с детьми-инвалидами, а также инвалиды первой группы.

Подать заявление можно в органах социальной защиты населения по месту жительства или через любой многофункциональный центр. Подробная информация о мерах поддержки, перечне необходимых документов и условиях предоставления выплат размещена на сайте министерства социального развития Кировской области. Дополнительную консультацию можно получить в учреждениях соцзащиты, МФЦ или по телефону 8 (8332) 32-13-51.