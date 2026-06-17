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Общество17 июня 2026 7:12

До 100 тысяч рублей на газификацию дома могут получить жители Кировской области

Кировчанам рассказали, как вернуть деньги за газификацию дома
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жители региона могут получить компенсацию расходов на газификацию домовладения.

Жители региона могут получить компенсацию расходов на газификацию домовладения.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кировской области могут получить до 100 тысяч рублей на газификацию своего дома. В регионе действуют две меры поддержки, инициированные губернатором Александром Соколовым. Речь идет о компенсации уже понесенных расходов и субсидии на покупку и установку необходимого оборудования.

Компенсация позволяет вернуть часть затрат на проектирование газовой сети, строительство газопровода на участке, приобретение котла, газовой плиты, водонагревателя, счетчиков, системы контроля загазованности, а также на модернизацию отопления и вентиляции.

Получить такую выплату могут жители, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов. В 2026 году этот показатель составляет 25 284 рубля в месяц. Еще одно обязательное условие - заявитель должен быть зарегистрирован и постоянно проживать в доме, который подключается к газу. Компенсация предоставляется после завершения работ и оплаты расходов при наличии подтверждающих документов.

Вторая мера поддержки - субсидия. Она предназначена для граждан, которые заключили договор на подключение к газораспределительным сетям в рамках программы догазификации. В этом случае среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина не должен превышать одного прожиточного минимума, который в 2026 году составляет 16 856 рублей.

Средства субсидии можно направить на покупку и монтаж газового оборудования, установку счетчиков и системы контроля загазованности, а также на выполнение работ в границах земельного участка.

Для ряда категорий граждан доход не учитывается. На поддержку независимо от уровня заработка могут рассчитывать многодетные семьи, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей, семьи погибших ветеранов, семьи с детьми-инвалидами, а также инвалиды первой группы.

Подать заявление можно в органах социальной защиты населения по месту жительства или через любой многофункциональный центр. Подробная информация о мерах поддержки, перечне необходимых документов и условиях предоставления выплат размещена на сайте министерства социального развития Кировской области. Дополнительную консультацию можно получить в учреждениях соцзащиты, МФЦ или по телефону 8 (8332) 32-13-51.