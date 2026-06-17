Стало известно, кто в Кировской области зарабатывает больше всех

Химики, финансисты и металлурги вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Среднемесячная зарплата работников организаций Кировской области в январе-марте 2026 года достигла 70 тысяч рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы жителей региона выросли на 12%. Такие данные приводит Кировстат.

По информации ведомства, в первом квартале текущего года в организациях области трудились 347,9 тысячи человек. Самой крупной сферой занятости остаются обрабатывающие производства. На них приходится более четверти всех работников региона. Также значительная часть жителей занята в образовании, здравоохранении, социальной сфере, торговле и органах государственного управления.

Средняя зарплата по области составила 70 тысяч рублей, однако в отдельных отраслях показатели оказались значительно выше. Лидерами по уровню оплаты труда стали финансовая и страховая деятельность, где заработки превышают среднеобластной показатель на 40 процентов. Высокие зарплаты также сохраняются на предприятиях обрабатывающего сектора экономики. Здесь средний доход работников достиг 84 тысяч рублей, что примерно на пятую часть выше среднего уровня по региону.

Наиболее высокие зарплаты внутри промышленного сектора зафиксированы в производстве химических веществ и химических продуктов. В этой отрасли работники в среднем получают около 111 тысяч рублей в месяц. Немного ниже доходы на предприятиях по выпуску готовых металлических изделий, где средняя зарплата составила 106,7 тысячи рублей. В производстве пищевых продуктов показатель достиг 71,6 тысячи рублей, а в деревообрабатывающей промышленности - 64,5 тысячи рублей.

В Кировстате отметили, что именно обрабатывающие производства остаются одной из ключевых отраслей экономики региона. Каждый четвертый работник области трудится на предприятиях этого сектора, который объединяет десятки направлений - от пищевой промышленности до металлообработки.

В то же время самыми низкооплачиваемыми сферами стали гостиничный бизнес и общественное питание, административная деятельность и сопутствующие услуги, а также предоставление прочих видов услуг. Уровень заработной платы здесь составляет около 72 процентов от среднеобластного показателя.

Таким образом, статистика показывает не только общий рост доходов жителей Кировской области, но и существенную разницу между отдельными отраслями. Самыми выгодными направлениями по-прежнему остаются промышленность, финансовый сектор и химическое производство.