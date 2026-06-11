Люди против забора: единственную дорогу к 400 домам в Кирово-Чепецком районе могут сузить из-за частного участка

Более 1500 жителей под Кировом могут остаться без нормального проезда к домам. Фото: Натали Поздышева.

Более 1500 жителей деревни Головизницы Кирово-Чепецкого района обратились к властям с просьбой срочно вмешаться в ситуацию вокруг единственной дороги, ведущей к их домам. По словам местных жителей, из-за действий собственника одного из земельных участков проезд к населенному пункту может оказаться серьезно затруднен.

Проблема касается дороги, проходящей через деревню Дряхловщина. Именно этот путь уже много лет остается единственным способом добраться до более чем 400 домовладений, расположенных в Головизнице. Сегодня здесь проживают свыше 1500 человек, включая большое количество детей.

О ситуации в социальных сетях рассказала местная жительница Наталья Поздышева. Она отметила, что обычно предпочитает делиться позитивным контентом о жизни за городом, однако происходящее вынудило жителей объединиться и публично обратиться к чиновникам.

По словам жителей, часть улицы Листопадной, через которую проходит дорога, оказалась в частной собственности. Сейчас владелец участка начал переносить ограждение в границах, указанных в документах. В результате проезжая часть может стать еще уже, чем прежде.

Местные жители утверждают, что участок дороги и без того остается сложным для движения. Из-за особенностей рельефа и постоянной тени грунт долго не просыхает после дождей, а зимой условия становятся еще тяжелее. Дополнительное сужение дороги, по их мнению, может создать опасность для автомобилистов и осложнить встречный разъезд транспорта.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что альтернативного подъезда к деревне нет. В случае чрезвычайной ситуации проблемы могут возникнуть не только у самих жителей, но и у экстренных служб. Люди опасаются, что пожарные машины, автомобили скорой помощи и другие специальные службы будут терять драгоценное время или вовсе не смогут беспрепятственно попасть в населенный пункт.

По словам авторов обращения, активная переписка с различными ведомствами продолжается с апреля 2026 года. Жители направляли заявления в администрацию Кирова, правительство Кировской области, депутатам, в Госавтоинспекцию и другие структуры. Однако, как утверждают заявители, пока решить проблему не удалось.

В своем обращении собственники домов подчеркивают, что не выступают против соблюдения прав владельца земельного участка. Они просят найти компромиссное решение, которое позволит сохранить законные интересы всех сторон и одновременно обеспечит безопасный проезд к жилым домам.

Кроме того, жители считают необходимым провести проверку сложившейся ситуации и принять меры для сохранения беспрепятственного доступа к деревне. Также они предлагают рассмотреть вопрос о включении спорного проезда в реестр муниципальных дорог с последующим проектированием и строительством полноценной транспортной инфраструктуры.