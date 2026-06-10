Как за неделю лишиться 9 миллионов рублей: простая история кировчанки

Мошенники, получив первую кругленькую сумму, соврали, что на купюрах есть следы наркотиков. Под этим предлогом «развод» и продолжился. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дистанционные мошенники в Кировской области продолжают бить рекорды.

Ранее редакция КП-Киров делилась историей троих жителей города, которые вслепую обманывали друг друга. Злоумышленники задурили их настолько, что граждане не только лишились солидных накоплений, но и помогали преступникам водить друг друга за нос. Одна из потерпевших - 94-летняя женщина.

Теперь же всплыла и новая история. Мошенники целую неделю «окучивали» жительницу одного из районов Кировской области, чтобы выманить немыслимую сумму - более 9 миллионов рублей.

Как злоумышленники выстроили свою стратегию обмана, расскажем далее.

НЕ СНИЛСОМ ЕДИНЫМ

Все началось с неожиданного звонка. 43-летняя жительница Даровского услышала на другом конце трубки мужской голос. Слово за слово, тема за темой - женщина даже не поняла, под каким именно «соусом» умудрилась сообщить незнакомцу данные своего СНИЛСа.

Вскоре раздались и другие звонки. Новые собеседники представлялись сотрудниками ФСБ и Центрального банка РФ. Сразу начались угрозы и устрашения: так и так, ранее женщина разговаривала с мошенниками, а из-за утечки ее личных данных теперь от ее имени наберут кредитов, на деньги с которых будут финансировать вражескую армию.

Даровчанка не на шутку перепугалась и поверила всем лжеэкспертам. Чтобы защитить деньги, она обналичила все свои банковские счета - вышло около 5 миллионов рублей. А далее...

СТРАХ ВМЕСТО ЛОГИКИ

Женщина и сама не понимает, что происходило далее.

Она искренне поверила, что для надежной защиты средств ей нужна помощь все тех же телефонных собеседников. Те 5 миллионов рублей она передала курьеру, который якобы повез средства для проверки в Центробанк. Не поверить посыльному она не могла: мужчина встретил ее в обозначенном заранее месте и произнес кодовое слово.

Несколько дней даровчанка ждала дальнейших новостей. И злоумышленники, конечно, вышли на связь повторно. Запугивали вновь и вновь: якобы на купюрах есть следы наркотиков и подозрительные отпечатки. А значит, проверка пока не может быть завершена.

Женщина в ответ зачем-то ляпнула, что у нее остался еще один счет. Мошенники с радостью согласились проверить остатки средств.

Вновь курьер, заранее условленное место, кодовое слово. И снятые с последних счетов 4 миллиона 200 тысяч рублей.

И лишь спустя какое-то время, не получив никаких дальнейших инструкций и указаний, потерпевшая почуяла неладное. В итоге все же пошла в полицию и написала заявление.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ - о мошенничестве в особо крупном размере, - сообщили в УМВД России по Кировской области.