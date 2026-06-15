Еще немного - и мог случиться инсульт: кировские врачи спасли мужчину с почти полностью закупоренной артерией

Операции на сонных артериях выполняют по ОМС в Кирове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Кировской области больше не приходится отправляться в федеральные медицинские центры ради высокотехнологичной помощи при заболеваниях сосудов. Необходимые операции на сонных артериях сегодня выполняют в Кировской областной клинической больнице в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Развитие лечения болезней системы кровообращения остается одним из ключевых направлений работы крупнейшего медицинского учреждения региона. Особое внимание специалисты уделяют профилактике и лечению состояний, которые могут привести к инсульту. Одним из наиболее опасных факторов риска считается атеросклероз сонных артерий, снабжающих головной мозг кровью.

Заведующий отделением сосудистой хирургии Кировской областной клинической больницы Павел Столбов пояснил, что на ранних этапах заболевание зачастую никак себя не проявляет. При этом по мере увеличения атеросклеротических бляшек просвет сосудов постепенно уменьшается, что приводит к ухудшению кровоснабжения головного мозга. Если сужение превышает 50 процентов, вероятность развития ишемического инсульта существенно возрастает. Когда показатель достигает 70 процентов и более, пациентам, как правило, рекомендуют хирургическое вмешательство.

Специалист подчеркнул, что выявить опасные изменения позволяет ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий. Такое обследование проводят во время второго этапа диспансеризации при наличии соответствующих показаний и факторов риска. Именно этот метод помогает своевременно обнаружить критическое сужение сосудов и принять меры до развития тяжелых осложнений.

Одной из наиболее востребованных операций в сосудистой хирургии остается эверсионная каротидная эндартерэктомия. Во время такого вмешательства врачи удаляют атеросклеротическую бляшку из артерии и восстанавливают нормальный кровоток. Благодаря этому удается значительно снизить риск инсульта и сохранить пациентам привычное качество жизни.

По данным медиков, проблема распространена гораздо шире, чем принято считать. Критическое сужение сонных артерий более чем на 70 процентов выявляют примерно у каждого второго пациента в возрасте от 50 до 59 лет. Среди людей 40-49 лет такой диагноз встречается примерно у трети обследованных. У пациентов старше 60 лет тяжелые формы стеноза фиксируются еще чаще. В этой возрастной группе значительное сужение сосудов диагностируют примерно у 65 процентов больных.

Врачи отмечают, что атеросклероз уже нельзя считать исключительно возрастным заболеванием. С каждым годом специалисты все чаще сталкиваются с подобными проблемами у относительно молодых людей. Одним из примеров стал житель Малмыжского района, которому еще до достижения 50-летнего возраста диагностировали почти 90-процентное сужение правой внутренней сонной артерии. Ранее мужчина перенес транзиторную ишемическую атаку, после чего медики приняли решение о хирургическом восстановлении кровоснабжения головного мозга.

Главный врач Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников сообщил, что количество подобных операций в регионе продолжает увеличиваться. По его словам, в 2024 году рост составил 10 процентов, в 2025 году показатель увеличился еще на 14 процентов, а в текущем году положительная динамика сохраняется.

Руководитель медучреждения отметил, что сердечно-сосудистая хирургия остается одним из важнейших направлений развития регионального здравоохранения. Расширение доступности операций на сонных артериях помогает предотвращать тяжелые последствия ишемического инсульта, снижая смертность и риск инвалидности среди жителей Кировской области. Благодаря развитию современных методов лечения пациенты могут получать необходимую помощь в своем регионе, не тратя время и силы на поездки в крупные федеральные клиники.