Движение против рака. Кировский онколог назвала мужские болезни от сидячей работы

Елена Вяткина-Дранчак рассказала, как спорт снижает риск онкологии у мужчин. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Врач-онколог и заведующий поликлиническим отделением Центра онкологии и медицинской радиологии Елена Вяткина-Дранчак рассказала жителям Кировской области о том, как малоподвижный образ жизни сказывается на мужском здоровье, ведь отсутствие регулярной физической нагрузки заметно повышает вероятность появления злокачественных опухолей у представителей сильного пола, а грамотно подобранная активность, наоборот, способна серьезно снизить эти риски.

Специалистка подробно объяснила механизм влияния малоподвижности на развитие онкологических болезней: когда человек ведет сидячий или лежачий образ жизни без всякой разминки, в органах малого таза возникает застой крови и лимфы, а также нарушается перистальтика кишечника, содержимое которого перестает нормально продвигаться и начинает раздражать стенки. В результате такие изменения могут привести к колоректальному раку (опухоли толстой или прямой кишки) либо к злокачественному новообразованию в предстательной железе.

На вопрос о том, какие еще виды мужского рака связаны с низкой физической активностью, онколог ответила, что отсутствие движения часто способствует набору лишних килограммов и становится прямой причиной ожирения, которое, в свою очередь, провоцирует сбои в обмене веществ и гормональные нарушения, и в целом все это ведет к такому заболеванию, как рак молочной железы. Многие удивятся, но мужчины тоже болеют этой формой рака, правда у них она называется раком грудной железы.

Вяткина-Дранчак также ответила на вопрос, существуют ли какие-то определенные виды спорта или особые упражнения, которые особенно полезны для профилактики онкологии. Врач честно ответила, что никакого волшебного упражнения от рака не придумано, однако любая регулярная физическая активность снижает риск развития злокачественных опухолей. Онколог подчеркнула, что даже небольшие перерывы в течение рабочего дня принесут пользу, поэтому она посоветовала вставать с рабочего места и проходиться по кабинету или офису, чтобы размять мышцы и разогнать кровь.

Также Елена Вяткина-Дранчак порекомендовала мужчинам по возможности заменять поездку на работу пешей прогулкой, больше времени проводить с детьми и внуками за подвижными играми, делать каждое утро зарядку, ходить в тренажерный зал или бегать в ближайшем парке, потому что неважно, что именно вы выберете, главное, чтобы движение стало привычкой. Помимо физической активности, врач напомнила и о других правилах здорового образа жизни: эти советы многим хорошо известны, но она повторила их специально, призвав отказаться от вредных привычек (особенно от курения и злоупотребления алкоголем), наладить рациональное питание, соблюдать достаточный питьевой режим, учиться справляться со стрессом и, конечно же, регулярно проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию, поскольку все эти меры в комплексе помогают уберечь организм от онкологических заболеваний или выявить их на самой ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.