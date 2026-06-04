«Никто даже не предупредил»: в Кировской области родные нашли могилу ветерана войны разрушенной после падения деревьев

На кладбище в Митино упавшие деревья повредили могилу ветерана. Фото: ОНФ.

На кладбище в селе Митино Слободского района упавшие деревья повредили сразу несколько захоронений. Больше всего пострадала могила ветерана Великой Отечественной войны. Родственники умерших уверены, что последствия происшествия можно было устранить гораздо раньше, однако на протяжении нескольких месяцев территория оставалась в запущенном состоянии.

О проблеме рассказали местные жители, которые обратились в Народный фронт. По их словам, разрушения они обнаружили еще в мае, когда приехали навестить могилы родных. На месте выяснилось, что несколько крупных деревьев были вырваны с корнем и упали прямо на захоронения.

Особое возмущение у людей вызвало то, что следы произошедшего, судя по всему, были известны ответственным службам. Деревья оказались распилены на части, однако их так и не вывезли. Фрагменты стволов и веток до сих пор лежат рядом с могилами. Родственники считают, что сотрудники кладбища или представители местных властей знали о случившемся, но не приняли необходимых мер для устранения последствий и не сообщили об этом семьям усопших.

Наиболее серьезный ущерб получил участок, где похоронен ветеран Великой Отечественной войны. Рядом с памятником образовалась глубокая яма глубиной около метра. Она появилась после того, как дерево было вырвано из земли вместе с корневой системой. Кроме того, сильно деформировалась металлическая ограда вокруг захоронения. По предварительным подсчетам родственников, замена конструкции может обойтись более чем в 30 тысяч рублей.

Повреждения получили и соседние могилы. При этом самостоятельно приступить к восстановительным работам люди не могут. Перед этим необходимо убрать распиленные деревья и расчистить территорию. Именно за помощью в решении этого вопроса они обратились в Народный фронт.

Общественники направили запрос в администрацию Слободского района. Там подтвердили наличие проблемы и пояснили, что после зимы на кладбище действительно появилось большое количество аварийных и поваленных деревьев. Однако организовать уборку оказалось непросто. По словам представителей муниципалитета, в распоряжении района нет специализированных служб и достаточного количества работников, которые могли бы заниматься подобными работами.

Кроме того, действующий муниципальный контракт предусматривает только вывоз мусора с несанкционированных свалок и не распространяется на ликвидацию последствий падения деревьев на кладбищах. Несмотря на это, в администрации пообещали решить вопрос и убрать оставшиеся части деревьев в течение месяца.