Кировская область осталась за пределами топ-20 по благосостоянию семей с детьми

РИА Новости опубликовало исследование благосостояния семей в российских регионах по итогам 2025 года. Эксперты выяснили, сколько денег может оставаться у среднестатистической семьи с двумя работающими родителями после самых необходимых трат.

Методика расчета построена на сложении двух чистых медианных зарплат по региону. Из этой суммы вычли прожиточные минимумы для взрослых и детей. Полученный остаток скорректировали с учетом цен в каждом субъекте федерации. В идеальной модели семья может иметь одного или двоих детей.

В среднем по стране у семьи с двумя детьми после минимальных расходов потенциально остается 51,5 тысячи рублей. Только в 20 регионах этот показатель выше общероссийского. Первую строчку уже много лет удерживает Ямало-Ненецкий автономный округ. Там остаток достигает 141,4 тысячи рублей. В первой десятке также Ханты-Мансийский округ, Магаданская и Сахалинская области, Москва, Санкт-Петербург, Чукотка, Ненецкий округ, Якутия и Татарстан.

Кировская область в списке лидеров не значится. Это означает, что потенциальный свободный остаток денег в семье с двумя детьми здесь ниже среднероссийского уровня. Регион оказался в числе тех, где материальное положение семей требует дополнительного внимания.

Отмечается, что Кировская область заняла 49 место в рейтинге благосостояния семей по итогам 2025 года. Оказалось, что потенциальный доход семьи с двумя детьми в Кировской области составил 33,5 тысячи рублей. Год назад Кировская область занимала только 58 место, а у семьи с двумя детьми после обязательных трат оставалось 20 730 рублей в месяц. Таким образом, показатель вырос почти на 13 тысяч рублей, а строчка в списке поднялась на 9 пунктов вверх. У семей с одним ребенком остаток увеличился с 37 608 до 51 637 рублей .

Тем не менее кировский результат все еще заметно уступает общероссийскому уровню. В среднем по стране семья с двумя детьми после минимальных расходов может располагать 51,5 тысячи рублей - это примерно на 18 тысяч больше, чем в Кировской области

В конце рейтинга расположились в основном республики Северного Кавказа. В Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии остаток после минимальных трат отрицательный. Это значит, что без подсобного хозяйства, личного предпринимательства или неофициальных заработков прожить там невозможно. Чуть лучше ситуация в Крыму, Севастополе, Ивановской области, Калмыкии и Северной Осетии. Там свободных денег остается от 3,9 до 13,9 тысячи рублей.

Если в семье только один ребенок, картина заметно меняется. Средний остаток по стране вырастает до 69,9 тысячи рублей. В лидерах снова северные добывающие регионы. У семьи с одним ребенком в Ямало-Ненецком округе после всех трат может оставаться 163,1 тысячи рублей, в Ханты-Мансийском округе - 122,4 тысячи, в Магаданской области - 119,4 тысячи. Москва в этом списке занимает седьмое место с показателем 99,4 тысячи рублей, а Санкт-Петербург - девятое с результатом 87,8 тысячи рублей.

Эксперты подчеркивают, что расчетный остаток - это максимально возможная сумма при самых скромных расходах. В реальной жизни семьи тратят больше, поэтому реальный свободный остаток почти всегда ниже. Тем не менее исследование позволяет сравнить регионы между собой и увидеть, где семьям живется легче, а где трудно свести концы с концами даже при официальной работе.