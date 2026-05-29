Синоптики рассказали, ждать ли кировчанам адскую жару летом 2026

После майской жары под +31 кировчанам пообещали теплое лето.

До календарного лета осталось всего несколько дней, и жители Кировской области все чаще интересуются прогнозами на ближайшие месяцы. «Комсомолка» узнала, какие сюрпризы приготовило лето-2026 и будет ли адская жара в следующие месяцы.

ТЕПЛО И КОМФОРТНО

По предварительным данным Гидрометцентра России, лето 2026 года в регионе ожидается комфортным и без серьезных погодных потрясений. Синоптики считают, что температуры будут держаться около климатической нормы или немного превышать ее.

Сильных похолоданий и отрицательных температурных аномалий в Кировской области пока не прогнозируют. Более того, в июне северные и северо-западные районы региона могут столкнуться с погодой заметно теплее обычной. В остальные месяцы летнего сезона температура воздуха, по предварительным оценкам, также останется выше средних многолетних значений примерно на один градус.

Для Кирова нормой считаются показатели около плюс 16,4 градуса в июне, плюс 18,9 в июле и плюс 15,9 градуса в августе. Если прогнозы оправдаются, лето окажется мягким и достаточно теплым.

РЕКОРД ЗА РЕКОРДОМ

При этом уходящая весна уже успела удивить жителей области резкими погодными скачками. По информации Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, март и май 2026 года принесли сразу несколько климатических рекордов.

Начало весны оказалось необычно холодным. В первой декаде марта синоптики зафиксировали температурный минимум. Однако уже через несколько недель ситуация кардинально изменилась. На территорию региона пришел среднеазиатский антициклон, из-за которого среднесуточная температура резко выросла и превысила климатическую норму сразу на 7-9 градусов. Метеорологи называют такие перепады редким явлением для столь короткого промежутка времени.

Май продолжил серию погодных сюрпризов. С середины месяца в Кировскую область пришел сибирский антициклон, принесший аномально жаркую погоду. Почти неделю температура держалась выше нормы на 7-11 градусов. Воздух прогревался почти до летних значений, а солнце оказалось непривычно активным для второй половины весны.

Особенно выделились два майских дня, когда в Кирове были обновлены абсолютные температурные максимумы. 17 мая столбики термометров поднялись до плюс 30,7 градуса. Предыдущий рекорд держался с 1955 года и составлял плюс 29,2 градуса.

Спустя всего два дня город вновь оказался в центре климатической статистики. 19 мая температура достигла уже плюс 30,9 градуса. До этого самым жарким днем считалось 19 мая 1977 года, когда воздух прогрелся до плюс 28,4 градуса. Новый показатель оказался выше сразу на 2,5 градуса, что синоптики считают крайне редким случаем.

При этом специалисты предупреждают, что после аномальной жары региону предстоит столкнуться с новым похолоданием. Весна 2026 года, по мнению синоптиков, уже вошла в число самых контрастных за последние годы.