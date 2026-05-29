Пес посинел и начал задыхаться: в Кирове спасли собаку от смертельного укуса змеи

Гадюка впилась в морду и едва не убила собаку в Кирове. Фото: vk.com/verniy_drug_kirov.

В Кирове пса укусила гадюка. Пятилетняя собака по кличке Ночка пострадала в мае во время прогулки. Хозяин услышал громкий лай и бросился на помощь, однако отогнать змею уже не успел: гадюка успела укусить животное прямо в морду. Уже через час собаку привезли в ветеринарную клинику, но к тому моменту ее состояние резко ухудшилось.

БОРЬБА ШЛА НЕДЕЛЮ

У Ночки сильно распухли подбородок и язык. Ветеринары вспоминают, что из-за отека язык увеличился настолько, что начал синеть. Пес почти не мог глотать, стал вялым, у него поднялась температура и началось сильное слюноотделение. В первые часы после поступления в клинику состояние продолжало ухудшаться, а позже появились проблемы с дыханием. Из-за онемения и сильного отека собака случайно травмировала язык зубами и когтями.

Ветеринары признались, что особенно сложным лечение оказалось еще и потому, что Ночка с недоверием относилась к незнакомым людям и боялась врачей. Кормить и поить животное приходилось буквально с трудом. Лишь на следующий день специалисты заметили первые признаки улучшения, однако проблемы с глотанием и состояние языка еще долго вызывали опасения.

Пес чуть не погиб после встречи со змеей во дворе дома.

Несколько суток собака провела в дневном стационаре. Постепенно Ночка привыкла к медикам и стала спокойнее переносить процедуры. После того как ее состояние стабилизировалось, пса отправили домой продолжать лечение. Уже к седьмому дню собака вновь начала есть с аппетитом, вернулся лай, а язык полностью пришел в нормальное состояние. Ветеринары сообщили, что история закончилась победой.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Еще одну непростую историю рассказали сотрудники кировского ветцентра «Вместе с Верным Другом». Бездомного пса по кличке Ральф случайно нашли рядом с железнодорожными путями. Животное почти полностью занесло снегом. Позже выяснилось, что собака сбежала от хозяев и, предположительно, попала под поезд. Сколько времени пес пролежал на морозе, неизвестно, но речь шла как минимум о нескольких днях.

Когда Ральфа доставили в клинику, его состояние оказалось крайне тяжелым. У собаки диагностировали раздробленную переднюю лапу, серьезные повреждения хвоста, черепно-мозговую травму и сильное переохлаждение. Лапа кровоточила, а шерсть была покрыта грязью и кровью. Врачи понимали, что времени на спасение практически не остается.

Специалисты провели экстренную стабилизацию состояния, сделали УЗИ, рентген и необходимые анализы. После этого началось длительное лечение. Псу назначили обезболивающую терапию, препараты против инфекции, ежедневно обрабатывали раны и устраняли последствия тяжелой травмы головы.

Ральфа, сбитого поездом и пролежавшего несколько дней на морозе, спасли кировские ветеринары. Фото: ветцентр «Вместе с Верным Другом».

Через несколько дней медикам удалось стабилизировать состояние Ральфа, однако сохранить лапу не получилось. Из-за серьезного повреждения тканей и начавшейся инфекции врачи приняли решение ампутировать переднюю конечность по лопатку, а также часть хвоста. Операция прошла успешно.

Уже спустя неделю пес начал вставать и заново учиться ходить. Со временем он полностью адаптировался к жизни на трех лапах. Сейчас Ральф уверенно бегает, активно двигается и радуется жизни.