Семьи с двумя и более детьми в Кировской области могут вернуть часть уплаченного НДФЛ

Семьи с детьми могут воспользоваться еще одной мерой поддержки. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кировской области, как и по всей России, начался прием заявлений на новый вид государственной поддержки. Это ежегодная семейная выплата для граждан с двумя и более детьми. В регионе услугу предоставляет отделение Социального фонда России по Кировской области.

Выплату могут получить работающие родители, усыновители, опекуны и попечители. Главные условия: они должны быть гражданами России, постоянно жить на территории страны и иметь официальную работу. В семье должно быть двое и больше детей до 18 лет (или до 23 лет, если ребенок учится очно). С доходов заявителей в году, который предшествует обращению, должен быть уплачен налог на доходы физических лиц от трудовой или предпринимательской деятельности. Также у родителей не должно быть долгов по алиментам. Среднедушевой доход семьи не может превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в Кировской области.

Сумма выплаты считается отдельно для каждого заявителя. Она равна разнице между уплаченным за год налогом по ставке 13 или 15 процентов и налогом, который насчитали бы с того же дохода по ставке 6 процентов. Получается, что государство возвращает семье часть подоходного налога.

Подать заявление можно с 1 июня до 1 октября 2026 года за доходы, полученные в 2025 году. Способы подачи: лично в любом многофункциональном центре или клиентской службе СФР, а также онлайн через портал «Госуслуги». Решение примут в течение 10 рабочих дней. В исключительных случаях, когда нужны дополнительные межведомственные запросы, срок могут продлить еще на 20 рабочих дней.

Директор кировского МФЦ Николай Нагаев заявил, что центры «Мои Документы» полностью готовы к приему заявлений. Он отметил, что для многих семей эта мера станет существенной, поэтому сотрудники сделают все, чтобы процесс подачи документов был максимально удобным и понятным.

Выплату предоставляют каждый год, и право на нее нужно подтверждать заново в установленные сроки. Подробнее о списке документов, записи на прием и готовности документов можно узнать в чат-боте МФЦ.