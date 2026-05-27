«Дело - труба»: в Кировской области каждый четвертый километр теплосетей гниет

«КП-Киров» изучили свежий отчет Кировстата о состоянии коммунальной инфраструктуры региона. Цифры впечатляют: каждый четвертый километр теплосетей нуждается в замене, а аварий на водопроводе за год случилось больше четырех сотен. Разбираемся, где трубы текут сильнее всего.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В 2025 году в Кировской области работали 1124 источника тепла: котельные, ТЭЦ и другие установки, а вместе они выдали почти 8 миллионов гигакалорий. Большинство источников (81 процент) - это небольшие котельные мощностью до 3 гигакалорий в час, которые дали 0,8 миллиона гигакалорий, что составляет меньше 10 процентов от общего объема. Почти 60 процентов тепла произвели ТЭЦ, еще чуть больше 30 процентов - котельные от 3 гигакалорий в час и выше.

Общая длина тепловых и паровых сетей на конец 2025 года составила почти 2 тысячи километров. Из них 28 процентов нуждаются в замене. Например, в Самарской области этот показатель составляет 43 процента, в Татарстане - 41 процент. В среднем по Приволжскому округу - 28 процентов, по России - 30 процентов.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Воду в 2025 году подавали 1256 водопроводов. Максимальная суточная мощность - 786 тысяч кубометров. Очистные сооружения за сутки могли пропустить 371 тысячу кубометров. За год системы водоснабжения подняли почти 75 миллионов кубометров воды. Треть из них (25 миллионов) - подземные воды.

Общая длина водопроводных сетей составляет больше 7,6 тысячи километров, но, по данным обслуживающих организаций, 38 процентов нуждаются в замене. Меньше всего изношены магистральные водоводы - 32 процента, а внутриквартальные и внутридворовые сети в 45 процентах случаев требуют замены. В среднем по Приволжскому округу этот показатель - 48 процентов.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

В 2025 году сточные воды отводили 226 канализаций, общая длина канализационных сетей сегодня составляет чуть меньше 2,5 тысячи километров. Из них почти 43 процента нуждаются в замене.

Очистные сооружения за сутки могут пропустить 488 тысяч кубометров стоков. За год через них прошло 66,6 миллиона кубометров (с учетом паводковых и атмосферных вод). По данным обслуживающих организаций, 99 процентов стоков прошли полную биологическую или физико-химическую очистку.

АВАРИИ И ОБНОВЛЕНИЕ

За год в регионе произошло 167 аварий на тепловых и паровых сетях, 440 - на водопроводных и 32 - на канализационных. В 2025 году заменили 2 процента тепловых и паровых сетей от их общей длины, 1 процент водопроводных сетей и меньше 1 процента канализационных сетей