Два рекорда за три дня: погода в Кировской области принесла настоящие аномалии

Весна 2026 года в Кировской области запомнится климатическими контрастами. По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, только за март и май синоптики зафиксировали сразу несколько рекордов. Сначала было аномально холодно, потом - аномально жарко, а впереди - резкое похолодание.

Первая декада марта оказалась необычно морозной. Тогда перекрыли минимум температуры воздуха, но уже во второй и третьей декадах ситуация резко изменилась. На регион вышел среднеазиатский антициклон. В итоге среднесуточная температура в области оказалась выше климатической нормы на 7-9 градусов. Такой скачок за короткий промежуток времени метеорологи называют редким явлением.

Май тоже не обошелся без аномалий. Начиная с 15 мая на территорию области пришел сибирский антициклон, который принес с собой аномально жаркую погоду. Целую неделю среднесуточные температуры держались выше нормы на 7-11 градусов. Солнце палило почти по-летнему, воздух прогревался до нехарактерных для середины весны значений.

Особенно показательными стали два дня в Кирове. Так, 17 мая 2026 года город перекрыл абсолютный максимум температуры воздуха. Столбики термометров поднялись до отметки +30,7 градуса. Предыдущий рекорд принадлежал 1955 году, когда зафиксировали +29,2 градуса, то есть новое достижение превысило старое на 1,5 градуса. Для климатической статистики это очень значительная разница.

Но на этом сюрпризы не закончились. Всего через два дня, 19 мая 2026 года, в Кирове перекрыли еще один абсолютный максимум. Температура достигла +30,9 градуса. До этого самым жарким днем в городе считалось 28,4 градуса, зафиксированные в далеком 1977 году. Новый рекорд побил достижение почти полувековой давности на 2,5 градуса. Такое за столь короткий промежуток времени случается крайне редко.

Однако долго аномальное тепло не продержится. По информации пресс-службы Кировского ЦГМС, уже 24 мая характер погоды кардинально изменится. На смену антициклону на территорию области придет циклон с атмосферными фронтами, который принесет облачность, осадки и значительное похолодание. Температура воздуха приблизится к климатической норме, а возможно, даже опустится ниже нее.

Специалисты советуют жителям региона насладиться оставшимися теплыми днями и готовиться к смене погоды.