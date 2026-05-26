Какие ошибки совершают курильщики, пытаясь бросить

Неважно, что вы дымите - обычную сигарету, электронную или какое-то иное устройство. Последствия примерно одни и те же, как и методы борьбы.

Курение - не просто вредная привычка, а настоящая зависимость, которая способна нанести серьезный урон вашему здоровью. Причем не только физическому.

Многие курильщики не раз задумывались о том, чтобы бросить. Но так ли это легко на практике? Возможно, все удастся сразу и запросто. А быть может, потребуется несколько попыток и волевое усилие.

Возможно, в этом вам помогут и здоровые советы «Комсомолки».

НАЧНЕМ С ПРИЗНАНИЯ СЕБЕ

Для начала признайте: сигарета - вещь, так или иначе ежедневно влияющая на всю вашу жизнь. Вы закуриваете после пробуждения либо завтрака, в перерывах на работе, после тяжелого дня - далеко не единожды за сутки. И важно понять природу зависимости. Способ борьбы со стрессом? Некий социальный ритуал? Эмоциональные «качели»?

Осознаете и примете эту деталь - считайте, треть дела сделана. Но не менее важно проанализировать и все возможные триггеры.

- Заведите дневник и фиксируйте в нем свое эмоциональное состояние, мысли, возникающие в моменты желания покурить, - советует психолог Кировского областного наркологического диспансера Наталья Валова. - Записывайте, что происходило до того, как вы почувствовали тягу: были ли это переживания, скука или какая-то особенная ситуация. Затем проанализируйте записи, чтобы увидеть закономерности. Важно понять, что именно провоцирует вас на использование очередной сигареты.

МЕНЯЕМ И УПРАВЛЯЕМ

Что же делать, если курение - это все же ритуал? То есть привязано в основном к другим действиям (рабочий перерыв, ожидание автобуса на остановке, утренний либо вечерний кофе). Попробуйте заменить такой ритуал полезной привычкой. Альтернатив масса - от чашки травяного чая до приседаний или даже небольшой прогулки. Кому-то помогает творчество или даже поиск нового хобби.

Если же сигарета - это ваша попытка снять напряжение, то начните иначе снимать стресс. В ход могут пойти йога, различные медитации, дыхательная гимнастика и - опять же - прогулки на свежем воздухе.

САМОЕ СЛОЖНОЕ

Немаловажная задача на пути отказа от курения - минимизация триггеров, то есть ситуаций, при которых вы ранее закуривали с вероятностью, близкой к 100%. Делитесь сплетнями с курящим коллегой? Объяснитесь с ним и какое-то время обходите стороной. Затяжка - часть утреннего ритуала с чашкой кофе? Несколько недель попейте утренний чай. Вариантов множество, и на каждый триггер можно придумать свой рациональный ответ.

- Еще одно важное правило: не боритесь в одиночку, - предлагает Наталья Валова. - Расскажите близким о своем решении и попросите поддержки. Возможно, и другие курильщики присоединятся к вашему начинанию.

Другая удачная идея - мотивация. Запланируйте «лесенку» из будущих достижений: неделя, месяц, полгода без сигареты. И балуйте себя за каждый новый успех. Это может быть просто приятная безделушка или, напротив, важный подарок, в котором вы себе по тем или иным причинам долго отказывали.

- И не бойтесь срывов! - заключает психолог. - Если вдруг через несколько недель вы все же взяли и выкурили сигарету, - это не повод ругать себя и сдаваться. Вновь возьмитесь за анализ: почему это случилось, что к этому привело, можно ли было поступить по-другому? Все люди по-своему уникальны, и универсальных методов борьбы с вредными привычками все же не существует.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Вы всегда можете попросить помощи у профессионалов. Главное в регионе заведение - наркологический диспансер - работает в Кирове, на Студенческом проезде, 7. Действует и круглосуточная горячая линия (8332) 45-53-70). Сотрудники готовы дать вам профессиональную поддержку.

И помните: заменять одну вредную привычку другой просто не имеет смысла. Вейп, кальян, «айкос» - те же яйца, только в профиль.

*по материалам министерства здравоохранения Кировской области