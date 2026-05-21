Овощи стали доступнее: в Кировской области снизились цены на огурцы и перцы

Огурцы стали дешевле на 21,6 процента, а перец - на 25,4 процента. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кировстат опубликовал свежие данные об изменении потребительских цен в регионе. Так, в апреле 2026 года товары и услуги в Кировской области подорожали в среднем на 0,1%, а с начала года общий прирост цен достиг 2,9%. При этом продовольственные товары за месяц стали дешевле в среднем на 0,4%. Главной причиной оказалось сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию: в этой категории цены упали сразу на 5,8%.

РУБИМ САЛАТИКИ

Если смотреть по отдельным позициям, то свежие помидоры подешевели на 8,6%, огурцы - на 21,6%, белокочанная капуста - на 8,7%, а сладкий перец - на 25,4%. Из фруктов заметнее всего упали в цене апельсины -13,1%.

Но не все продукты стали доступнее. Некоторые, наоборот, подорожали. Сосиски и сардельки прибавили 5,2%, куры - 4,5%, соленая рыба - 2,7%, говядина - 2,5%.

В молочном отделе картина тоже разнородная. Мороженое подешевело на 4,2%, брынза - на 3,5%, плавленые сыры - на 2,4%, а вот куриные яйца упали в цене на 4,9%, зато сахар-песок подорожал на 3,6%.

ШАМПУНИ БЬЮТ ПО КАРМАНАМ

Непродовольственные товары в среднем стали дороже на 0,5%. Больше всего выросли цены на детские кремы (+5,5%), шампуни (+5,3%), зубную пасту (+3,3%), флеш-накопители (+5,9%), наборы мебели (+4,6%), ноутбуки (+3%) и подержанные иномарки (+2,9%). При этом некоторые товары стали дешевле. Наушники потеряли 3,3% стоимости, смарт-часы - 2,7%, смартфоны - 2,1%, а свежесрезанные цветы - 3,7%.

В ЕГИПЕТ ДЕШЕВЛЕ

Услуги в апреле подорожали на 0,2%. Самый сильный скачок цен зафиксировали на речные круизы по России - они стали дороже на 23,6%. Также заметно выросла стоимость проезда в купейных вагонах: на нефирменных поездах - на 14,3%, на фирменных - на 10,1%. Автобусные междугородние рейсы подорожали на 5,8%, а билеты в музеи - на 2,4%.

Зато путешествия за границу подешевели. Туры в страны Юго-Восточной Азии стали доступнее на 21,8%, в Китай - на 20,3%, в Среднюю Азию - на 10,4%, в Египет - на 7,6%. Кроме того, плата за потребительский кредит снизилась на 2,6%.