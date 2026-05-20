Деньги вернут: ремонт взлетной полосы в Победилово продлили до 20 июня из-за дефекта основания

Полеты из аэропорта Победилово возобновятся 21 июня. Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области.

Стало известно, когда вновь полетят самолеты из Победилово. По данным властей, рейсы начнутся уже через месяц.

Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Победилово продолжается. Подрядчик снял старое покрытие по всей длине полосы и уже создал новое на 30 процентов площади. Но при работах выяснилось, что нужно усилить основание. Заказчик работ – государственное предприятие «Администрация гражданских аэропортов» – обнаружил дефект в основании взлетной полосы.

- Такая проблема могла быть опасна для полетов, и хорошо, что ее нашли вовремя, - говорит заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Петряков.

Он объяснил, что необходимо полностью переложить основание полосы в дефектном месте, восстановить его целостность и прочность. Сейчас разрабатывают проектные решения по усилению. Подрядчик заменит старое основание, уложит новые слои из щебня, гравия, песка, бетона и асфальта, а также создаст новую систему водоотведения. Для этого требуется дополнительное время, поэтому ремонт продлится до 20 июня.

Полеты же из кировского аэропорта возобновятся с 21 июня. Пассажирам вернут деньги за билеты на рейсы с 8 по 20 июня. На время работ министерство транспорта Кировской области увеличило количество вагонов в поездах и автобусах из Кирова в другие города. К фирменному поезду «Вятка» добавят дополнительные вагоны, запустят дополнительные поезда № 251, 252, 253, 254. Время прибытия скоростной электрички «Ласточка» и скоростного поезда «Буревестник» скоординировали: из Кирова в Нижний Новгород можно доехать на «Ласточке», а там пересесть на «Буревестника» и отправиться в Москву. Время в пути с пересадкой составит 11 часов.

Ремонт полосы планировали начать 22 апреля, но из-за погоды передвинули на две недели. Работы стартовали 4 мая благодаря договоренностям губернатора Александра Соколова с Росавиацией.

Напомним, аэропорт Победилово вошел в десятку воздушных гаваней страны, которые получили федеральное финансирование по нацпроекту «Эффективная транспортная система». Ремонт повысит безопасность полетов и позволит открыть новые рейсы.