Ральфа, сбитого поездом и пролежавшего несколько дней на морозе, спасли кировские ветеринары. Фото: ветцентр «Вместе с Верным Другом».

В Кирове спасли пса Ральфа. Его тяжелую и печальную историю рассказал кировский ветцентр «Вместе с Верным Другом», который смог вытащить животное с того света. «Комсомолка» узнала о судьбе собаки и выяснила, как сложилась дальнейшая жизнь Ральфа.

СЧЕТ ШЕЛ НА ЧАСЫ

Ральфа - бездомного пса - случайно обнаружили люди у железнодорожных путей, бедняжка был полностью заметен снегом. Позже выяснилось, что собака сбежала от своих хозяев и, предположительно, попала под поезд. Сколько времени животное пролежало на морозе, теперь уже никто не знает, но точно несколько дней, уверены ветеринары.

Когда Ральфа доставили в ветеринарный центр «Вместе с Верным Другом» в Кирове, его состояние оценили как тяжелое. У пса обнаружили раздробленную переднюю лапу, множественные повреждения хвостовых позвонков, черепно-мозговую травму и сильное переохлаждение. Лапа кровоточила, шерсть была перепачкана землей и кровью.

- Счет шел буквально на часы, - вспоминают специалисты.

БОРЬБА ЗА РАЛЬФА

Врачи клиники сразу начали борьбу за жизнь Ральфа. Они провели первичную стабилизацию состояния, взяли анализы крови, выполнили ультразвуковые исследования брюшной и грудной полости (методики A-FAST и T-FAST), а также сделали обзорное рентгенологическое исследование. Дальше последовали тяжелые дни круглосуточной работы: специалисты назначали обезболивающую терапию, стабилизировали последствия черепно-мозговой травмы, проводили антибиотикотерапию, ежедневно обрабатывали поврежденную лапу и хвост.

Пес выжил после черепно-мозговой травмы, переохлаждения и раздробленной лапы - врачи ампутировали конечность и часть хвоста.

Спустя несколько дней состояние Ральфа удалось стабилизировать. Тогда ветеринары приняли непростое, но совершенно необходимое решение - ампутировать часть хвоста и переднюю лапу по лопатку. К сожалению, спасти конечность было невозможно: ткани сильно повредились, уже развивалась инфекция.

- Операция прошла успешно, а уже через неделю после вмешательства Ральф начал вставать, заново учиться ходить и показывать свой настоящий характер, - рассказали в центре.

Сегодня, спустя два месяца, пес полностью адаптировался к жизни на трех лапах. Он уверенно ходит, бегает, радуется каждому дню и продолжает удивлять всех своей невероятной жаждой жизни. Над спасением Ральфа трудилась целая команда врачей ветеринарного центра «Вместе с Верным Другом», добавили в центре. В нее вошли врач-терапевт и хирург Виктория Алексеевна Слободина, врач-хирург-ортопед Наталья Викторовна Тюлькина, анестезиолог Анастасия Александровна Шуткина, а также ассистент ветеринарного врача Олеся Алексеевна Коробицына.

Пользователи в социальных сетях оставили множество теплых комментариев, тронутые непростой историей Ральфа. Ольга Олина пожелала всем врачам здоровья и крепкого счастья, а Вероника Кокоулина поблагодарила врачей за спасение и назвала происходящее чудом.

- Врачи настоящие волшебница, - обратилась к ветеринарам Екатерина Матанцева. - Спасибо за спасенную жизнь.