Три поколения победителей: семья из Кировской области рвется к главному призу в столице

Кировская семья Костиных, Селуковых, Бронниковых и Череневых вышла в финал. Фото: АНО «Россия – страна возможностей».

В Уфе завершился окружной полуфинал второго сезона конкурса «Это у нас семейное», который проводит президентская платформа «Россия - страна возможностей». Победителями стали 55 семей из Приволжского федерального округа, среди них и команда из Кировской области: семья Костиных, Селуковых, Бронниковых и Череневых из села Совье Слободского района.

Победители полуфинала поделились эмоциями. Команда из села Совье представляет три поколения одной большой семьи. Они рассказали, что их переполняют эмоции, а победа в полуфинале для них - настоящее счастье. Конкурсные задания показали, что они сплоченная и дружная семья, умеющая слушать друг друга и вместе принимать решения.

Всего в уфимском полуфинале участвовали 39 семей из Нижегородской области, 30 из Самарской, 29 из Пермского края. Удмуртскую Республику представили 28 семей, по 27 команд прибыло из Башкортостана и Пензенской области. 19 семей приехали из Оренбургской области, 16 - из Саратовской. От Татарстана и Чувашии участвовали по 14 команд. Кировскую область представляли 12 семей. По 11 команд приехали из Ульяновской области и Республики Мордовия. И 8 семей - из Республики Марий Эл.

Победителей определили по итогам оценочных испытаний. Участники проходили интеллектуальные, спортивные и творческие задания, объединенные общей темой «Быть семьей». Часть заданий посвятили культурному коду России – это ключевая тема второго сезона конкурса. В программу также вошла викторина «Знание.Игра» от Российского общества «Знание», на которой семьи демонстрировали эрудицию и умение работать в команде.

Теперь финалистов ждет поездка в Москву, которая состоится в июле. Фамилии семей-победителей традиционно объявят в День семьи, любви и верности. Главные призы - 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей, а также семейные путешествия для финалистов. Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» проходили с ноября 2025 года по май 2026 года во всех федеральных округах. Всего на второй сезон зарегистрировались 726 191 человек - это 196 576 семей из 89 регионов России, а также их родственники, проживающие в 82 странах мира.