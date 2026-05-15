Кировская область станет первым регионом России, где бабушкам начнут платить зарплату

Губернатор Кировской области Александр Соколов дал интервью федеральному изданию «Московский комсомолец». В беседе с журналистами глава региона подробно остановился на мерах поддержки семей с детьми, которые уже действуют в области, а также рассказал о новых инициативах. Среди уже работающих мер - подарочные наборы для новорожденных, бесплатный проезд для беременных женщин и так называемые «зарплаты мамам».

РАБОТАТЬ МАМОЙ

Александр Соколов пояснил, как работает последняя из перечисленных мер. Женщине, которая родила первого ребенка, регион доплачивает до средней заработной платы по области. Социальный фонд платит пособие в разном размере - где-то от 20 тысяч рублей, а разницу до средней зарплаты как раз и доводит областное правительство.

Губернатор подчеркнул, что для молодой семьи или молодой пары это очень важная помощь. Если один человек временно выпадает из экономической жизни из-за ухода за ребенком, семья теряет много.

- А здесь выпадения не происходит, так как мама получает среднюю зарплату, которая может быть даже выше той, что у нее была до декрета, - говорит глава области.

Благодаря такому комплексному подходу к поддержке семей, в марте 2026 года Кировская область достигла заметных успехов. Регион вышел на третье место в Приволжском федеральном округе по суммарному коэффициенту рождаемости и попал в двадцатку лучших регионов России по этому показателю. Глава региона считает, что это прямое доказательство эффективности выбранной стратегии.

ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ

Но на достигнутом останавливаться не планируют. Александр Соколов сообщил о новой мере поддержки, которую собираются ввести в ближайшее время. Речь идет о так называемой «зарплате бабушкам».

Суть нововведения в следующем. Вместо мамы декретные выплаты (или, как их назвал губернатор, «зарплату») сможет получать бабушка, если она уйдет в отпуск по уходу за внуком вместо своей дочери или невестки.

Александр Соколов рассказал, что власти предварительно спрашивали мнение у потенциальных бабушек. Те с большим желанием готовы нянчиться с внуками и при этом получать нормальные деньги, а молодой маме это позволит выйти на работу, продолжать строить карьеру и профессионально расти.

- Мне кажется, это будет очень действенная мера. И мы подумываем о том, чтобы распространить ее на второго, третьего и последующих детей, - сказал губернатор.

В завершение разговора Александр Соколов подчеркнул, что самое важное для властей - создать для молодых родителей стабильные и благоприятные условия. Именно стабильность, по его мнению, порождает у людей желание создавать семьи и заводить детей. Глава региона убежден, что по приказу дети не рождаются, так как для этого нужна комфортная среда, уверенность в завтрашнем дне и реальная помощь от государства.