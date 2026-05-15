В Кирове 16 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Мероприятия продлятся с 14 до 22 часов. В 2026 году темой выбрано слово «Родное» - это связано с тем, что в стране объявлен Год единства народов России. «Комсомолка» собрала полную прогрумму акции.

«Ночь музеев» в Кирове 2026: куда сходить

Областной краеведческий музей подготовил насыщенную программу. В главном здании на Спасской улице, 6, откроют сразу несколько выставочных проектов. Среди них особенно выделяется экспозиция «Громкое событие» (0+). Она представляет собой интерактивное путешествие в мир музыкальных инструментов и техники конца 19-го - конца 20-го века. Посетители смогут проследить всю историю звуковоспроизведения - от самых первых механических устройств вроде граммофонов и патефонов до современных цифровых систем. Торжественное открытие выставки назначено на 16 часов.

В Доме-музее Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина на Ленина, 93, с 14 часов покажут спектакль «Крутогорские будни советника Салтыкова» (12+). Постановку представит народный самодеятельный коллектив «Театр на ладони». Это совместная работа Вятского колледжа культуры и Центра инновационного развития культуры и искусства. Спектакль создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

К всероссийской акции также присоединится Вятский художественный музей. В этом году его сотрудники предлагают гостям прикоснуться к самому сокровенному - истории своего края - и увидеть, как судьба малой родины вплетена в общую летопись большой многонациональной семьи. Для посетителей подготовили экскурсии, мастер-классы, семейные квесты, арт-паузы, выступления музыкальных коллективов и многое другое.

Вятский палеонтологический музей в «Ночь музеев» приготовил развлекательную программу и мастер-классы от своих сотрудников, а главное, на время мероприятия вход на постоянную экспозицию сделают бесплатным. Это отличная возможность прийти без предварительной записи, познакомиться с коллекциями, попробовать себя в роли палеонтолога и убедиться, что музей - это не просто хранилище окаменелостей, а живое пространство науки, искусства и открытий. Стартует вечер с лекции «Эволюция черепах: родственники динозавров» (0+). На ней расскажут, как черепахам удалось пережить катастрофу, которая погубила динозавров.

В музее Константина Эдуардовича Циолковского, авиации и космонавтики кировчан и гостей города ждут сразу на нескольких площадках. Бесплатно можно будет посмотреть уличную интерактивную выставку «Космическое землячество Вятки» (6+). На втором этаже Космического центра имени Виктора Петровича Савиных для всех откроют выставочное пространство «Пионеры космоса» (6+), зал «Пилотируемая космонавтика» (6+), экспозицию «Спорт в жизни космонавтов» (6+) и зал «Вятские космонавты» (6+). Также в программе - планшетные фотовыставки «Земля - колыбель человечества» (6+) и «Родом из космоса: высокие технологии на Земле» (6+). Отдельного внимания заслуживает выставка одного дня под названием «Мы – вятские!» (6+). На ней представят работы участников творческого конкурса «Вятка: единство народов». Будущие учителя в рамках педагогической практики вместе со школьниками разрабатывали интерактивные плакаты, посвященные этническому многообразию Кировской области. Итогом их совместного труда стали уникальные и очень познавательные проекты.