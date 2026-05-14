Запланированная, но такая неожиданная: у многодетной семьи из Лузы появились на свет три сына сразу

У Марии и Валерии Кургановых из Лузы в конце марта родились три сына. И сейчас супруги воспитывают семерых детей. Фото: минздрав Кировской области.

В Кировской области с января по апрель 2026 года на свет появились 26 двоен и 3 тройни. Такую статистику привел главный врач областного клинического перинатального центра Николай Семеновский. Он также рассказал, что в регионе давно и успешно действует трехуровневая система акушерско-гинекологической помощи. Налажено четкое взаимодействие между районными врачами, родильными отделениями в муниципалитетах и самим перинатальным центром.

В учреждении организовали работу дистанционного консультативного центра. Семеновский пояснил, что каждые роды в районах в обязательном порядке онлайн консультируют с доктором из их центра. Все многоплодные беременности планово принимают в областном перинатальном центре. Тройни в этом году родились у семей из Кирова и Лузы. Врач выразил надежду, что с каждым месяцем количество счастливых семей будет расти многократно.

Одна из таких историй - у супругов Кургановых из Лузы. Марию и Валерию судьба в конце марта порадовала тремя сыновьями. Сейчас в их семье воспитывается уже семеро детей.

Сама многодетная мама поделилась, что они с мужем планировали беременность, но честно говоря, не ждали тройню. С 16 недели ее взяли под наблюдение в перинатальном центре, она приходила на консультации каждые 2 недели. В больницу ее положили заранее. Врачи помогали, подсказывали, как лучше действовать. Выписались домой с мальчиками уже через 2 недели, потому что вес у новорожденных был хороший.

Мария добавила, что справляться с тремя младенцами ей помогает муж. Старшие дети тоже не остаются в стороне, особенно дочь, которая учится на медсестру и сейчас проходит практику в Лузской центральной районной больнице.

Секрет успешного ведения многоплодных беременностей и выхаживания таких малышей, говорят в мимнздраве Кировской области, в преемственности между всеми акушерскими подразделениями и отделениями для новорожденных. Для будущих мам в перинатальном центре и роддомах работают специальные Школы. Женщинам организуют экскурсии в родовое отделение, учат дыхательной гимнастике, рассказывают о грудном вскармливании, проводят тренинги с семейным психологом. На некоторые занятия могут приходить и будущие отцы.

Кроме того, в этом году по федеральному проекту «Охрана материнства и детства» в областной перинатальный центр скоро доставят почти 350 единиц медицинской техники. Этот комплекс оборудования нужен для оценки ключевых показателей здоровья, проведения диагностики, реанимации и операций, а также для ухода за новорожденными.

Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что в регионе выстраивается системная помощь семьям – начиная с момента беременности и рождения ребенка. Он назвал это приоритетом национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».