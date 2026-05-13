Последний бой капитана Машковцева. Поисковики рассказали, как погиб уроженец Кировской области

Александр Машковцев прошел практически всю войну - погиб за несколько недель до Победы.

В Калининградской области, в Зеленоградском округе, поисковики недавно обнаружили фрагменты легендарного советского штурмовика Ил-2 и останки экипажа. Эта находка стала настоящим событием, о котором рассказали многие СМИ и федеральные телеканалы.

И к счастью, эта история уже получила продолжение. Им и делится «Комсомолка».

ДОКОПАЛИСЬ ДО ИСТИНЫ

У поисковиков в Зеленоградском округе под Калининградом тяжелая работа. Местность здесь крайне сложная для проведения раскопок. Почвенный слой тонкий, 20-30 сантиметров сухой земли. Под ним начинается плотная, вязкая глина, которая сильно затрудняет поисковые работы.

И все же, догадываясь о местонахождении здесь частей разбившегося самолета и останков погибшего экипажа, активисты взялись за работу. И раскопали не просто куски металла, а новую страницу истории Великой Отечественной войны.

Самолет, судя по всему, ремонтировали не раз: на многих его частях обозначены номера красной краской. А значит, экипаж прошел через множество воздушных боев и не раз выпутывался из сложнейших ситуаций. Но однажды, увы, уйти не смог.

УДАР АРТИЛЛЕРИИ

Дело было в последние недели войны - до Победы оставалось меньше месяца. В Восточной Пруссии советские войска добивали окруженную группировку «Земланд» - последнее крупное немецкое соединение в тех местах.

И вот, 13 апреля 1945 самолет был подбит. По данным электронной книги памяти Калининградской области, это был зенитный залп в районе Норгау.

По словам поисковиков, после того как машина была подбита, капитан еще целых три километра тянул на поврежденном самолете в сторону своих позиций. Он боролся за жизнь и пытался спасти машину до самого конца. Однако силы оставили его: самолет потерял управление и практически вертикально, штопором, вошел в землю.

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ БИЛ НЕМЦЕВ

По данным НТВ, в официальных документах тех лет не числилось потерь самолетов Ил-2 в нынешнем Зеленоградском округе и окрестностях. Однако известно, что единственным капитаном, погибшим здесь, был именно Александр Машковцев.

Александр Иванович родился в марте 1922 года в деревне Машкачи Кирово-Чепецкого района Кировской области. Данных о его школьных и студенческих годах в книгах памяти и архивах нет. Известно лишь, что уже в возрасте 20 лет он попал на фронт Великой Отечественной войны.

Он прошел множество воздушных боев, был отважным летчиком. Об этом свидетельствуют награды нашего земляка: два ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды и множество медалей.

ЧТО РЕШИЛИ РОДСТВЕННИКИ?

После публикаций в СМИ и соцсетях, сюжетов на ТВ с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных связался старый приятель, живущий в Нижнем Новгороде. Он случайно наткнулся на один из материалов о подвиге Машковцева и работе поисковиков, и был поражен этим открытием. Ведь речь шла... о его родственнике!

Командир авиаэскадрильи 949-го штурмового авиаполка Александр Машковцев - двоюродный брат отца этого самого приятеля. Как только мужчина узнал об этом, - в тот же день связался с участниками калининградского поискового отряда «Совесть».

Сейчас потомки стремятся предать останки капитана Машковцева земле на малой родине героя, неподалеку от города Кирова. Ведь именно здесь покоятся многие поколения их родственников.

Губернатор Беспрозванных отметил, что это удивительная и трогательная история. Он, как и многие пользователи соцсетей, благодарит участников поискового отряда за их труд.