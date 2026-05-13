Атака членистоногих: Роспотребнадзор признал всю территорию Кировской области эндемичной по клещевому энцефалиту

Роспотребнадзор напомнил кировчанам, как защититься от укусов и что делать с присосавшимся клещом.

Федеральный Роспотребнадзор опубликовал перечень регионов, где риск заражения клещевым энцефалитом особенно высок. В документе подведены итоги 2025 года, на основе которых местные власти планируют противоэпидемические мероприятия на 2026 год.

В некоторых субъектах эндемичными признаны лишь отдельные районы. А вот вся территория Кировской области в прошлом году была в зоне риска. Судя по всему, опасность не снизилась и в текущем году. В Приволжском округе в категорию «вся территория» попали также Пермский край и Удмуртия.

Между тем на сайте регионального управления Роспотребнадзора до сих пор нет данных о том, сколько человек пострадало от укусов клещей с начала сезона. Так, редакция Newsler.ru отправила в ведомство официальный запрос, но получила ответ без конкретных цифр. Там сообщили, что число обращений в больницы не превышает среднемноголетний показатель и в 2,5 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Также отметили, что заболеваемость боррелиозом находится на среднем уровне, а лабораторно подтвержденных случаев энцефалита среди жителей области не зарегистрировано.

Напомним, весной, когда погода теплая, клещей в лесах и парках становится очень много. Именно по первым укусам можно определить опасные места, те самые антропогенные очаги, то есть зоны рядом с человеком: дачные участки, опушки леса, парки. В связи с началом сезона Роспотребнадзор по Кировской области напоминает, как защитить себя.

Самое главное - индивидуальная защита, напомнили в Роспотребнадзоре. Перед походом в лес надевайте светлую одежду с длинными рукавами и плотными манжетами. Брюки заправляйте в обувь. Голову лучше закрыть капюшоном, а волосы убрать под шапку или косынку. Обрабатывайте одежду специальными акарицидными или репеллентными средствами. Не садитесь и не ложитесь на траву. Не заносите в дом свежесорванные растения и верхнюю одежду - на них могут быть клещи. Осматривайте себя и близких каждые 15-30 минут. Сразу после возвращения из леса тщательно проверьте тело и одежду. Не забывайте про собак и других животных – их тоже нужно осматривать после прогулки.

Если вы нашли присосавшегося клеща, его надо как можно быстрее удалить. Снятого клеща нужно сохранить в герметичной емкости. Если он живой – положите в банку травинки и влажную ватку. Если мертвый - просто закройте крышкой. Доставить образец в лабораторию нужно в течение двух суток. Исследования проводят в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Кировской области.

Если анализ показал, что клещ заражен, срочно идите к врачу-инфекционисту. Вам поставят экстренную серопрофилактику - введут иммуноглобулин против клещевого энцефалита.