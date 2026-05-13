Творчество без границ: российский ритейлер рассказал, как увлечение искусством объединяет команду

В преддверии Международного дня музеев, объединяющего всех ценителей прекрасного, торговая сеть «Пятёрочка» делится вдохновляющими историями своих сотрудников, для которых творчество и искусство стали не просто увлечением, а неотъемлемой частью жизни. Среди сотен тысяч работников компании, которых мы ежедневно встречаем за кассой или в торговом зале, скрыто множество разных талантов: они вышивают, пишут картины и создают уникальные вещи своими руками. На личных примерах сотрудники сети доказывают, что творчество доступно каждому — вне зависимости от возраста, профессии или рабочей нагрузки.

Екатерина Полушина, директор магазина-партнер из Кирова, увлекается вышивкой уже много лет. Для нее это не только увлечение, но и способ справляться с жизненными трудностями, находить спокойствие и дарить радость близким.

«Вышивать я начала еще в первом классе — меня учила мама. Первой работой была салфетка с золотым петушком ко дню рождения А.С. Пушкина. Самостоятельно я села за вышивку в девять лет: схемы брала в журналах по рукоделию, сама подбирала нитки. В 1999 году найти хорошую канву и качественное мулине было непросто, но те детские работы мама хранит до сих пор. После школы был перерыв, к вышивке я вернулась в 19 лет после семейной трагедии. Для нас это было большим потрясением, тогда я впервые столкнулась с бессонницей. В одну из таких ночей решила, что хочу вышить икону. И понеслось. Вышивала активно, в основном по вечерам. Поняла, что это занятие меня успокаивает и помогает сосредоточиться. Так появилось несколько икон, большую часть которых я подарила близким. В 2021 году, когда заболела коронавирусом, появилось много свободного времени — и снова спасла вышивка. В какой-то момент я задумалась, что стены в квартире не резиновые, и надо придумать другое применение хобби. Так я начала вышивать на одежде», — поделилась Екатерина.

Для Марины Яковлевой, специалиста по документообороту из Петрозаводска, творчество является способом самовыражения и внутренней свободы. Ее путь начался с детских рисунков и шитья, затем она увлеклась бижутерией, а сегодня ее сердце принадлежит дрифт-вуду — обработанному дереву, которое природа сама отшлифовала водой и ветром.

«Я творческая натура с рождения. В детстве любила рисовать и шить, но тогда это не переросло в серьезное увлечение. В осознанном возрасте, благодаря работе с шунгитом, моим хобби стала бижутерия: что-то даже удавалось продать, но основную часть я дарила подругам и коллегам. А потом в мою жизнь пришел дрифт-вуд. Сейчас я работаю по графику 3/3, и этого времени хватает, чтобы заниматься творчеством и заготавливать сырье. Я верю, что творчество нужно каждому, чтобы не застревать в рутине. Когда что-то делаешь руками, то полностью отключаешься от внешнего мира и ментально освобождаешься от проблем. Недавно в моем родном поселке Калевала мне предложили принять участие в ярмарке при этнокультурном центре. Продать ничего не удалось, но для меня огромной честью было то, что земляки увидели мои изделия. Сейчас они выставлены в местной сувенирной лавке — надеюсь, летом туристы что-нибудь купят. И тогда у людей из разных уголков страны будет частичка моего творчества, моей души», — рассказала Марина.

Светлана Добровольская работает пекарем в городе Фурманов. Несмотря на плотный график в магазине она старается найти время для творчества и даже участвует в городских выставках.

«Творчеством занимаюсь давно. Сначала рисовала для себя, но последние три года стала активно писать работы маслом, а также выполнять портреты карандашом на заказ. Мой отец был художником-любителем, наверное, от него мне достался такой талант. Работая в "Пятёрочке", я познакомилась с художником-краеведом, графиком и живописцем Виталием Павловичем Журавлевым. Я показала свои работы и стала ходить к нему на уроки в свободное время. У нас в городе работает действующая картинная галерея и музей Д.А. Фурманова. Там я периодически выставляю свои работы. Последняя выставка, в которой я участвовала, называлась "Рождественский вернисаж". Времени свободного, конечно, очень мало, но я стараюсь совмещать приятное с полезным. Свою работу в магазине люблю, и после трудового дня всегда нахожу час-другой, чтобы заняться набросками нового шедевра», — отметила Светлана.

Вопреки стереотипам, что у руководителей нет ни минуты свободной, директор группы магазинов-партнер Артур Цветков из Волхова доказывает обратное: даже при высокой нагрузке на работе можно сохранить место для творчества.

«Резьбой по дереву занимаюсь с 11 лет. Сначала занятие не вдохновляло — слишком много усидчивости требовалось. Но когда подарил маме первую работу и увидел гордость в ее глазах, понял, что нужно продолжать. Сейчас времени на творчество почти не остается, но в моменты вдохновения это помогает перезагрузиться. Мои работы участвовали в областных и всероссийских выставках, дважды получал премию Президента, был награжден дипломом министра культуры, входил в состав талантливой молодежи России. Коллеги знают о моем увлечении и гордятся, что их руководитель — творческий человек», — поделился Артур.