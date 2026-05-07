Леонид Якубович зашел в гримерку и пожелал запомнить момент. Фото предоставлены «КП-Киров» героиней публикации.

Вокальный ансамбль «Веренея» из Шиховского Дома культуры Слободского района побывал на легендарной телепередаче «Поле чудес» и представил родной край на всю страну. Для коллектива, которому в этом году исполняется 15 лет, это стало настоящим подарком. «Комсомолка» поговорила с участницами коллектива и узнала, как прошло выступление.

«ХОРОШО БЫ ТАМ СМОТРЕЛИСЬ»

Ансамбль «Веренея» существует не один год, и за это время успел завоевать признание на конкурсах разного уровня, включая всероссийские и международные. Коллектив активно занимается сохранением народных традиций, проводит календарные праздники и выступает с концертами, а в 2019 году ему было присвоено звание народного.

Как рассказала руководитель ансамбля Ирина Шалагинова, идея отправить заявку родилась почти случайно. После просмотра одного из выпусков передачи она обмолвилась, что их коллектив отлично бы смотрелся на этой сцене.

- После просмотра очередного выпуска передачи «Поле чудес» и накануне нашего юбилейного концерта я проронила фразу: «А вот мы с «Веренеей» там бы хорошо смотрелись». Недолго думая, отправила заявку, - рассказывает Ирина.

Уже на следующий день пришла анкета, а затем и приглашение. По ее словам, сначала участницы даже не поверили в происходящее, поскольку знали, что многие ждут ответа месяцами. Только после официального подтверждения стало ясно, что поездка в Москву действительно состоится.

ВСЕ, КАК НА ЭКРАНЕ

В столице ансамбль оказался в день съемок. Ирина отметила, что студия полностью соответствует тому, что зрители видят по телевизору: знакомые декорации, барабан, табло и даже автомобиль выглядят точно так же, как на экране. Ощущения, по ее словам, были особенными, ведь еще в детстве они смотрели эту передачу и не могли представить, что сами окажутся в ней.

Перед началом съемок участников ждали грим, репетиции и знакомство с площадкой.

- Нас пригласили заранее, для того чтобы загримироваться и провести репетицию. Дали покрутить барабан и увидеть студию. Барабан тяжелый, - улыбается Ирина. - Далее проходила репетиция коллективов. Стоит отметить, что там работает высококлассная команда профессионалов: все радушные, все четко и продуманно.

Волнение, конечно, присутствовало, но, как отметила Ирина, оно было скорее радостным -от осознания того, что мечта сбылась. Особое впечатление на участников произвела встреча с ведущим Леонидом Якубовичем, который зашел в гримерку, познакомился со всеми и пожелал хорошей игры, посоветовав запомнить этот момент на всю жизнь.

Ольга Бобкова, Татьяна Белова и Ирина Шалагинова в студии легендарного шоу «Поле чудес».

«КУРОЧКА» - ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

На программе ансамбль исполнил песню Кировской области «Курочка», которая давно стала их визитной карточкой. Яркие костюмы, стилизованные под вятский народный наряд, также не остались без внимания - ведущий отдельно отметил их во время общения.

По словам Ирины, атмосфера на съемках больше напоминала праздник, чем соревнование. Не имело значения, удастся ли угадать слово, важнее было само участие и возможность выступить на федеральном телевидении. После завершения съемок сначала появилось ощущение, что хотелось бы продолжения, но уже позже дала о себе знать усталость от пережитых эмоций.

Эфир ансамбль смотрел вместе с родными и друзьями. Участницы признаются, что было волнительно увидеть себя со стороны, но результат им понравился.

Барабан тяжелый, а мечты легкие! Ирина Шалагинова проверила, тяжело ли крутить барабан.

- Главный итог поездки - это осознание того, что не надо бояться мечтать и воплощать все задуманное. Верить, что все возможно, нужно только захотеть и, конечно, потрудится. Мы все волновались понемногу, но «воробьи стреляные», с волнением справились и сделали все, как умеем.

Поездка на «Поле чудес» стала для участниц не только ярким событием, но и возможностью представить Кировскую область на всю страну. Они уверены, что народное творчество остается важной частью культуры, а такие выступления помогают сохранить интерес к традициям. И, как признаются сами артистки, если появится шанс снова оказаться на телевидении, они с радостью им воспользуются.