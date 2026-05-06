Утка гоголь, пустельга и коршун отказались от еды и не могут летать. Фото: "Большое гнездо".

В Кировском центре реабилитации диких животных «Большое гнездо» сейчас настоящий аврал: за последнее время сюда поступило сразу несколько пернатых пациентов. На лечении находятся утка гоголь, пустельга, мохноногий сыч, ушастая сова, канюк и черный коршун, и все они нуждаются в активной врачебной помощи.

ПЛОХО ДЕЛО

Хуже всех из всей компании чувствует себя канюк. Птицу сбила, и теперь у нее черепно-мозговая травма. Специалисты борются за спасение глаз пернатого и пытаются восстановить его ментальное состояние после травмы. Улучшения, конечно, есть, но пока канюк очень слабо реагирует на внешние раздражители и не может самостоятельно клевать корм.

У утки, пустельги и коршуна - другая напасть. Все трое найдены в крайнем истощении, они отказывались от еды и не могли летать, хотя врачи не обнаружили у них ни одного перелома. Это явные признаки какой-то инфекции, но без точной диагностики вылечить птиц невозможно.

Канюк до и после лечения.

Волонтеры уже сдали анализы в лабораторию и результатов ждут в среду, а пока они добились только одного: пациенты начали есть сами. Коршун берет корм с пинцета, гоголя с большим трудом, но все же приучили к миске, а пустельга - настоящий молодец, она питается полностью самостоятельно.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

А вот обе совушки - мохноногий сыч и ушастая сова - радуют своих спасителей. Они быстро идут на поправку, и волонтеры надеются, что скоро смогут выпустить их на волю.

Но без помощи добрых людей не обойтись. Содержание шестерых подопечных на стационаре обходится в 1800 рублей в сутки, а это только базовые расходы - еда и уход. Лекарства, дополнительные анализы и специальный корм оплачиваются отдельно.

Волонтеры просят о финансовой поддержке: «Благодаря вашей помощи птицы смогут вернуться в небо».

Совушки идут на поправку.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Несколько месяцев назад в «Большом гнезде» случился настоящий «лебедепад»: за короткий срок сюда привезли сразу несколько лебедей с непростыми диагнозами. Троих удалось спасти, и сейчас их продолжают выхаживать.

Особая история случилась в конце ноября прошлого года. В центре оказались двое лебедят. Вся их семья улетела на юг, а эти двое остались замерзать на пруду в селе Лазарево Уржумского района. Местные жители несколько дней смотрели на птиц и удивлялись: почему они не улетают? Но никто не знал, как к ним подступиться. Когда ударили морозы и пруд начал замерзать, люди забили тревогу.

Лебедят отлавливали всем миром: помогали и неравнодушные селяне, и инспектор охотнадзора. В итоге птиц переправили в Киров, в волонтерский центр. Там выяснилось страшное: у лебедят сформировалась патология, так называемые «ангельские крылья». Это когда последний сустав вывернут наружу, крыло не раскрывается и не покрывается маховыми перьями. Полноценно летать такие птицы не могут, а значит, в дикой природе им не выжить, тем более в нашей холодной полосе. Теперь лебедята останутся в центре навсегда.