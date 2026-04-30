В плену у грязи и песка: жители трех поселков в Кильмезском районе снова отрезаны от большой земли из-за распутицы

92-летний дедушка умер, не дождавшись скорой, которая не смогла проехать по разбитой дороге. Фото: ОНФ.

В Кильмезском районе Кировской области снова весенний кризис. Жители поселков Плотбище, Арпорек и Донаурово опять отрезаны от внешнего мира. По их словам, единственная дорога к райцентру превратилась в непролазную грязь.

«ГРЯЗЕВАЯ ВАННА» ВМЕСТО ТРАССЫ

Очередное обращение к властям начинается со слов: «Здравствуйте, кто о чем, а мы о своем. И снова весна, распутица...». Жители пишут в соцсетях, звонят в редакции и общественные приемные, но итуация повторяется каждый год: как только тает снег, поселки становятся островами.

- Деньги на строительство дороги выделены, а отчитались, что они еще и освоены. Посмотрите, как они освоены, - говорит на видео местный житель, стоят по колено в грязи в резиновых сапогах в окружении своих товарищей.

В 2024 году проблемой занялся Народный фронт. Выяснилось, что выделенные 4 млн рублей на деле обернулись всего несколькими машинами с песком, которые бросили прямо в грязь. Только после вмешательства общественников и прокуратуры дорогу прогрейдировали, но одного прохода техники мало и через несколько недель все вернулось на круги своя.

- Хотя бы отсыпали бы щебнем, наши страдания бы закончились, - говорят сельчане.

Сельчане записали видеообращение к губернатору Александру Соколову. Фото: скриншот.

Как ранее сообщала «Комсомолка», дорога Селино - Донаурово полностью из старой грунтовки, которую редко ремонтируют, а если и берутся, то надолго не хватает. Сейчас здесь не пройти даже в резиновых сапогах, так как грязь засасывает, идти бесполезно. Машины тоже вязнут, даже внедорожники не справляются.

Местные жители выкручиваются как могут. Так, чтобы доехать до Кильмези за продуктами или в больницу, они срубают небольшие деревья и кладут их под колеса - это единственный шанс тронуться. Проблему усугубляют и большегрузы: многотонные фуры игнорируют весовые ограничения и продавливают дорогу до глубоких колей.

Местные жалуются: история длится годами и приводит даже к трагедиям. Так, пару лет назад дорогу разбили до такой стемени, что в поселки не могли привезти продукты, а скорая однажды не успела к 92-летнему старику и он умер, не дождавшись врачей.

ЕЩЕ И ДЕНЕГ ПЛАТИ

К дорожной проблеме добавилась еще одна. Жители трех поселков жалуются, что мусор не вывозят с января 2026 года. Но плату за услугу берут каждый месяц. Люди платят, а контейнеры переполнены.

- Куда идут деньги - непонятно, - соклицают они.

ОТВЕТ ВЛАСТЕЙ

Чиновники пообещали отправить грейдеры, как только подсохнет, но общественники, например, уверены, что без контроля за большегрузами и решения мусорной проблемы это не поможет.

Один из местных жителей написал, что эту дорогу за 25 лет ни разу не делали, и правительству на все наплевать. В Народном фронте надеются, что ГИБДД возьмет под контроль дорожный участок, а прокуратура займется мусорным оператором. Иначе следующей весной у жителей Арпорека, Плотбища и Донаурово будут те же проблемы.