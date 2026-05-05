Врачи нашли паразита и удалили. Фото здесь и далее: Минздрав Кировской области.

В Кирове спасли глаз местной жительницы. Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, молодая женщина пришла в инфекционную больницу с необычной жалобой: в начале апреля у нее разболелся правый глаз, а потом появилось странное ощущение, слово под кожей кто-то ползает, а чуть позже под глазом вырос синяк.

По словам пациентки, самым неприятным было, что «гастролер» постоянно переползал с верхнего века на нижнее и обратно. Свои подозрения кировчанка подтвердила видео, на котором отлично было видно, как под кожей что-то шевелится.

Паразит едва не лишил женщину глаза.

Специалисты диагноз поставили быстро: дирофиляриоз. Это паразитарная болезнь, которую разносят комары. Личинки круглых червей попадают в организм человека через укус и начинают свое путешествие под кожей. По данным минздрава, этот случай в Кирове уже 21-й по счету в регионе.

Своими силами инфекционисты проблему решить не могли, так как нужны были хирурги. Задача оказалась непростой, так как червь постоянно двигался, уйти от погони ему мешали, но он отчаянно сопротивлялся. Однако врачи сделали несколько аккуратных надрезов, выследили беглеца и извлекли. Паразит оказался не шуточным и достигал целых три сантиметра длиной!

По словам медиков, операция прошла успешно, а пациентка чувствует себя хорошо.

Червь вырос до трех сантиметров.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Кировской областной детской клинической больнице произошел тоже необычный случай: 11-летняя девочка, которая жаловалась на периодические боли в области копчика, особенно при движении и смене позы, вместо предполагаемого перелома получила неожиданный диагноз. Родители поначалу не придали значения симптомам после падения, но когда дискомфорт стал повторяться чаще, обратились к нейрохирургу Эдуарду Сырчину.

Компьютерная томография показала, что в малом тазу находится посторонний предмет. Гинеколог Елена Колотилова позже объяснила, что инородным телом оказался небольшой резиновый мячик, который беспрепятственно проник во влагалище, но не смог выйти обратно из-за анатомических особенностей детского организма.

11-летняя школьница жаловалась на боль, а оказалось, что у нее внутри мячик

Врачи провели операцию без общего наркоза, проявив ювелирную точность, и успешно извлекли попрыгунчик, после чего здоровье пациентки оказалось вне опасности.