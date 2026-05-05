«Меня отпустили домой в день операции»: в Кирове мужчине помогли за часы избавиться от «щелкающего пальца»

В Центре травматологии провели 59 операций при «щелкающем пальце» с начала года. Фото: минздрав Кировской области.

В Кировской области активно развивается так называемая «хирургия одного дня» - формат медицинской помощи, который позволяет пациентам не выпадать из привычного ритма жизни, поскольку они поступают на операцию и в тот же день возвращаются домой.

Как отметили в областном минздраве, благодаря этому исключается стресс от долгого нахождения в больнице и сокращается период временной нетрудоспособности. В ведомстве пояснили, что такой подход применяется для вмешательств, не требующих круглосуточного наблюдения врачей, и особенно актуален для тех пациентов, кто хочет вернуться к своим повседневным делам в минимальные сроки.

Одним из центров, где внедряют этот метод, стал Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии, куда обращаются жители со всей Кировской области. Заведующий дневным травматолого-ортопедическим стационаром Александр Дейниченко рассказал, что в отделении выполняют как неотложные операции, например, остеосинтез ключицы, костей предплечья, лодыжек, пястных костей, а также шов ахиллова сухожилия, так и плановые.

Среди плановых, врач отметил, удаление металлоконструкций, снятие аппаратов внешней фиксации и различные ортопедические вмешательства. Чаще всего пациенты приходят с распространенными травмами и заболеваниями стоп и кистей: продольно-поперечным плоскостопием, вальгусной деформацией, гигромами и другими.

По словам Александра Дейниченко, очень часто люди обращаются со стенозирующим лигаментитом - заболеванием, при котором сгибание и разгибание пальца сопровождаются характерными щелчками. Так, с начала года в отделении уже провели 59 операций по этой патологии, а в прошлом году таких случаев было 190. В быту эту болезнь называют «щелкающий палец» или «болезнь Нотта», и она может возникнуть в любом возрасте, хотя у пожилых людей встречается чаще, причем женщин среди заболевших больше, чем мужчин.

В большинстве случаев заболеванию предшествует активная работа руками - тяжелый физический труд, работа в саду или даже обычные домашние дела. Сначала у пациента появляются боли у основания пальца в покое, затем присоединяются щелчки при движении, а в некоторых случаях палец может «заклинивать», и его приходится разгибать другой рукой. Чаще всего страдает большой палец кисти, реже - средний и безымянный.

Одним из тех, кому помогла хирургия одного дня, стал 43-летний житель Кирова, который заметил боли и затруднения при сгибании первого и третьего пальцев левой кисти за пару месяцев до обращения. Мужчина рассказал, что со временем боль становилась сильнее, и он пошел к терапевту в поликлинику по месту жительства, где его перенаправили в Центр травматологии. Там пациенту предложили операцию в формате дневного стационара, и он остался очень доволен минимальными сроками ожидания и пребывания в клинике: его отпустили домой уже в день вмешательства. Мужчина поблагодарил весь медицинский персонал за своевременную и качественную помощь, а также за внимательное и доброжелательное отношение.