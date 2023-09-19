Командировки сотрудника в 2023 году: какой длительности и с какой оплатой

КП рассказывает, какие права есть у командированных
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Кировчанам на заметку: в региональной службе занятости населения ответили на самые популярные вопросы, связанные со служебными командировками.
По сути своей, командировка - это поездка работника по распоряжению босса на определенный срок со служебным поручением. Логично, вне места постоянной работы. Естественно, с начислением заработной платы и пенсионного стажа.
Остальные детали - в материале «КП - Киров».
ЧТО ЗАВИСИТ НАПРЯМУЮ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ
Без босса нельзя решить следующие вопросы:
- по выходу сотрудника на работу в день отъезда/приезда.
Нужно ли трудиться в день «убытия» или возвращения - все это решается по договоренности с вашим работодателем;
- по заказу трансфера.
На чем ехать, есть ли ограничения по классам (эконом/бизнес и пр.), можно ли взять такси из аэропорта либо с вокзала - все это уточняется напрямую у шефа перед поездкой. Как и сколько денег за это возместят, зависит от нормативных правовых актов властей, коллективного договора либо локального нормативного акта.
ЧТО СТРОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНО ЗАКОНОМ
От некоторых нюансов даже самому скупому и неуступчивому шефу не отвертеться. Это, в частности, такие вопросы:
- дни отъезда и возвращения - это тоже командировка?
Да. Оба этих дня включаются в срок командировки, за них должны давать суточные;
- как именно эти дни оплачиваются?
Как командировка - исходя из среднего заработка командированного человека за предыдущие 12 месяцев. Сумма никак не зависит от выхода либо невыхода работника в эти конкретные дни;
- если поездка выпала на выходные или праздники, то дадут ли другой день для отдыха?
Да! По желанию самого сотрудника ему могут дать другой день отдыха за отработанный в командировке праздник или выходной;
- на сколько дней должны рассчитать суточные?
На каждый день деловой поездки (включая праздники и выходные), а также за каждый день, проведенный в пути. Даже если это были целые сутки в вынужденной остановке;
- а дистанционных сотрудников тоже можно командировать?
Да, можно. Если с ними заключен трудовой договор. Либо в негласную командировку, которая законами и нормами никак не регламентируется.