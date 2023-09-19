Командировки сотрудника в 2023 году: какой длительности и с какой оплатой

КП рассказывает, какие права есть у командированных Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Кировчанам на заметку: в региональной службе занятости населения ответили на самые популярные вопросы, связанные со служебными командировками.

По сути своей, командировка - это поездка работника по распоряжению босса на определенный срок со служебным поручением. Логично, вне места постоянной работы. Естественно, с начислением заработной платы и пенсионного стажа.

Остальные детали - в материале «КП - Киров».

ЧТО ЗАВИСИТ НАПРЯМУЮ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Без босса нельзя решить следующие вопросы:

- по выходу сотрудника на работу в день отъезда/приезда.

Нужно ли трудиться в день «убытия» или возвращения - все это решается по договоренности с вашим работодателем;

- по заказу трансфера.

На чем ехать, есть ли ограничения по классам (эконом/бизнес и пр.), можно ли взять такси из аэропорта либо с вокзала - все это уточняется напрямую у шефа перед поездкой. Как и сколько денег за это возместят, зависит от нормативных правовых актов властей, коллективного договора либо локального нормативного акта.

ЧТО СТРОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНО ЗАКОНОМ

От некоторых нюансов даже самому скупому и неуступчивому шефу не отвертеться. Это, в частности, такие вопросы:

- дни отъезда и возвращения - это тоже командировка?

Да. Оба этих дня включаются в срок командировки, за них должны давать суточные;

- как именно эти дни оплачиваются?

Как командировка - исходя из среднего заработка командированного человека за предыдущие 12 месяцев. Сумма никак не зависит от выхода либо невыхода работника в эти конкретные дни;

- если поездка выпала на выходные или праздники, то дадут ли другой день для отдыха?

Да! По желанию самого сотрудника ему могут дать другой день отдыха за отработанный в командировке праздник или выходной;

- на сколько дней должны рассчитать суточные?

На каждый день деловой поездки (включая праздники и выходные), а также за каждый день, проведенный в пути. Даже если это были целые сутки в вынужденной остановке;

- а дистанционных сотрудников тоже можно командировать?

Да, можно. Если с ними заключен трудовой договор. Либо в негласную командировку, которая законами и нормами никак не регламентируется.