Как изменились цены в Кировской области в августе 2023 года

Одежда для школьников в Кировской области стала дороже. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Кировстата традиционно рассказали, как изменились цены товары и услуги в регионе. Так, в течение августа текущего года снизилась стоимость овощей, при этом дороже стали одежда, обувь и поездки на такси.

СЛАДОСТИ ВЫРОСЛИ В ЦЕНЕ

Среди продуктов аналитики отметили сезонное снижение цен на овощи и фрукты. Так, кировчанам стало выгоднее приобретать капусту - на 45,9%, помидоры - 32,3%, виноград - 16,6%.

Некоторые овощи в августе подешевели. Фото: 43.rosstat.gov.ru

Продукты из мяса, напротив, стали дороже:

- куры охлажденные и мороженые - на 7,1%;

- окорочка куриные - на 6,7%;

- свинина - на 4,9%;

- сосиски, сардельки - на 4,4%;

- пельмени, манты и равиоли - на 3,7%;

- кулинарные изделия из птицы - на 3,5%.

Кроме того, увеличилась стоимость пшена - на 5,5%, газировки - на 4,3%, муки - на 4,2%, печенья - на 3,9%, карамели - на 3%.

ПОДОРОЖАЛИ СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ

Среди непродовольственных товаров стали дороже некоторые виды одежды и обуви. В том числе, для школьников. Так, платья из полушерстяных и смесовых тканей стоят больше - на 4,7%, ботинки и полуботинки - на 4,1%.

Помимо этого, обходятся дороже костюмы спортивные для взрослых - на 4,2%, мужские брюки из полушерстяных или смесовых тканей - на 2,9%, полуботинки и туфли с верхом из натуральной кожи - на 2,8%.

Выросли цены также на следующие товары:

- кольца обручальные золотые - на 13,8%;

- миксер, блендер - на 11,2%,

- жидкие чистящие и моющие средства - на 6,9%,

- крем для лица - на 5,5%,

- тарелки обеденные - на 4,7%.

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ СТАЛО ДЕШЕВЛЕ

Среди услуг жителям Кировской области выгоднее обходятся перелеты эконом-классом - на 23,2% и проезд в поездах дальнего следования - на 12,1%. Дешевле также стали путевки в страны Закавказья - на 6% и отдых в Турции - на 4,5%.

При этом подорожали поездки в ОАЭ на 12,4%, Беларусь - на 7,4%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 5,5% и Средней Азии - на 3,3%

Кроме того, выросла стоимость проживания в гостинице 3* - на 4,3%, услуги организатора проведения торжеств - на 4,1%, проживание в гостинице 4*-5* - на 4%, проезд в такси - на 3,6%.