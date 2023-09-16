Прогноз погоды для Кирова и Кировской области на 16-17 сентября: еще тепло

Ловим последние дни тепла без дождей! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже середина сентября, а теплая погода все никак не отступает. И хорошо!

По предварительным данным местных синоптиков, точно так же будет и на выходных. Правда, в некоторых районах и округах по утрам будут туманы, возможны даже заморозки на почве. Как жить?

ПОГОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Ближе к пятнице над территорией Кировской области вновь установился антициклон. Поэтому погода сейчас именно такая - с переменной облачностью, но практически без осадков. И ветер слабый. И тепло почти по-августовски!

- При этом в лесах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, - предупреждают в Кировском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Будьте осторожны с огнем!

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ

В Кирове в субботу ожидается переменная облачность. Зато осадков не предвидится. Правда, утром возможен туман.

Температура воздуха утром составит не более 7 градусов тепла, ветер ожидается слабый (от 1 метра в секунду) и переменных направлений.

Днем ожидается уже до +20... +22 градусов. Ветер будет западный и северо-западный (3-8 метров в секунду).

В районах и округах Кировской области будет переменная облачность, утром осадков не ожидается. Но будет туман.

В зависимости от «зоны» утром в одних поселениях может быть до +9 градусов, а в других - всего +4 в воздухе и заморозки до -1 градуса на почве. Днем воздух прогреется уже до +18... +23 градусов. Ветер западный и северо-западный, не слишком сильный.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ

В воскресенье в Кирове вновь ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Температура ночью до +5... +7 градусов, днем - уже до +15... +17 градусов.

Ветер ночью северо-западный (3-8 метров в секунду), днем - того же направления (но уже 5-10 метров в секунду).

В районах и округах тоже будет переменная облачность без дождей, но с туманами поутру.

Температура ночью до +3... +8 градусов (местами вновь прогнозируют заморозки на почве), днем - уже до +15... +20 градусов.

Ветер северо-западный, скоростью до 8 метров в секунду ночью и до 10 метров в секунду днем.