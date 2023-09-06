Только лица и записи голосов: кто и зачем хранит биометрические данные кировчан

Расслабьтесь, отпечатки ваших пальцев и рисунки вен никому не нужны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди кировчан сейчас распространяются фейки о том, кто и как собирает биометрические данные, а также о вариантах отказа от этого.

Происходящее прокомментировали в МФЦ - «Комсомолка» делится.

ЧТО ДЕЛАЮТ С БИОМЕТРИЕЙ

В кино биометрические данные граждан собирают с ног до головы - отпечатки пальцев, видеоролики, волосы, рисунки вен и пр.

В действительности же речь идет о единой биометрической системе (ЕБС). Это просто государственный ресурс, индентифицирующий человека всего по двум его характеристикам - лицу и записи голоса. Не более того. И вот эти-то биометрические данные и собирают от кировчан.

Базу по всей стране формируют до 30 сентября текущего года. Банки и другие учреждения, где кировчане могли оставить биометрию, больше не смогут хранить ее у себя и самостоятельно обрабатывать. С согласия граждан биометрические данные передают в госсистему.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ЕДИНАЯ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ЕБС и биометрия будут помогать в получении государственных и коммерческих услуг. Как очно, так и дистанционно. Процесс обещают сделать удобным и безопасным.

Пример: кировчанин оформил карту болельщика. Раньше для подтверждения нужно было идти в МФЦ. Теперь личность подтвердится автоматически через ЕБС - лишний раз топать в «Мои документы» не придется.

Еще обещают, что отказаться от хранения данных в ЕБС можно будет в любой момент. И если вы не оставляли свою биометрию в каком бы то ни было ведомстве, писать заявление об отказе от сбора не нужно.

КСТАТИ ОБ ОТКАЗЕ

И сдача биометрических данных, и отказ от их сбора и хранения - ваше личное дело. Изменить решение можно в любой момент.

Отказы оформляют в МФЦ Кировской области с лета. Чтобы пройти процедуру, нужно заполнить заявление в самих «Моих документах», а заодно принести удостоверение личности, СНИЛС (если есть) и документы о законном представительстве несовершеннолетнего, недееспособного либо ограниченно дееспособного лица (если отказ оформляют от его имени).

Оформить отказ могут граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства либо их законные представители. Важно: нотариальная доверенность тут не действует, нужно быть лично.

- Результат заявитель получает сразу, - заверяют в кировском МФЦ. - На руки получает заявление и результат запроса, в котором указано, что отказ от сбора биометрии гражданина зафиксирован.