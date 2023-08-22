Поступил с ножевым ранением сердца: в Кировской области врачи провели уникальную операцию

Хирургам удалось сохранить жизнь пациенту. Фото: medkirovru

В Кировской области врачи прооперировали пациента с ножевым ранением сердца. Об уникальном случае спасения жизни рассказали в региональном Минздраве.

ТРЕБОВАЛАСЬ НЕОТЛОЖНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Мужчина с ножевым ранением сердца поступил в центральную районную больницу Кирово-Чепецка в июле текущего года. Чтобы спасти 42-летнего пациента, была необходима неотложная операция.

Как сообщил главврач Кирово-Чепецкой ЦРБ Александр Бастраков, чтобы не допустить остановки сердца, требовалось удалить кровь из сердечной сумки, а также выполнить ушивание раны.

- В кратчайшие сроки были проведены все необходимые обследования: рентгенография легких и сердца, эхокардиография, УЗИ почек, лабораторные исследования, - отметил Александр Бастраков. - Экстренную операцию проводили бригада хирургов в составе: ординатора Константина Кулябина, травматолога Михаила Корчмакова и реаниматолога Виктории Гришиной.

С ПОДОБНЫМИ СЛУЧАЯМИ НА ПРАКТИКЕ НЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ

Так, специалисты вскрыли грудную клетку и устранили скопление крови. Затем хирурги провели ушивание поврежденного миокарда, дренировали плевральную полость (удаление с помощью медицинских дренажных инструментов жидкого содержимого из ран - Ред.) и провели ушивание раны сердца. В результате медикам удалось сохранить жизнь пациенту.

- Не встречаясь с подобными случаями в своей каждодневной практике, врачи продемонстрировали высочайший профессионализм, - добавили в региональном Минздраве.

Сейчас мужчина находится в удовлетворительном состоянии, проходит реабилитацию. Уточняется, что пациент продолжит наблюдение в центральной районной больнице.