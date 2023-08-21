Прогноз погоды для Кирова на 21-25 августа: уже не выше +18 градусов

Уже не тепло, но еще не холодно - такой будет предпоследняя неделя августа
Фото: Иван МАКЕЕВ
Какой будет погода на новой рабочей неделе?
«Комсомолка» делится свежим прогнозом синоптиков.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА
Прогноз на первый день недели такой: переменная облачность без осадков. Днем по городу ожидается не более +16… +18 градусов.
Ветер прогнозируют западный и северо-западный, скоростью 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление - до 750 миллиметров ртутного столба.
ВТОРНИК, 22 АВГУСТА
Во вторник в Кирове вновь ожидается облачная погода, но уже с прояснениями. Ночью и утром без существенных осадков, а вот днем может пройти небольшой дождь.
Ночью до +6… +8 градусов, ветер западный и северо-западный скоростью до 7 метров в секунду.
Днем +16… +18 градусов, ветер тех же направлений, но уже скоростью до 10 метров в секунду.
Атмосферное давление - 745 миллиметров ртутного столба.
СРЕДА, 23 АВГУСТА
На середину рабочей недели прогноз практически не меняется.
В Кирове ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков синоптики не прогнозируют.
Ночью всего +3… +5 градусов и северный ветер (2-7 метров в секунду).
Днем - до +14… +16 градусов, северный и северо-западный ветер, 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.
ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА
Ночью в четверг, 24 августа, в Кирове будет +7… +9 градусов и почти что штиль.
Утром - уже +9… +12 градусов. Днем - до +16 градусов, ветер с порывами до 6 метров в секунду.
В целом погода переменнооблачная, ближе к вечеру возможен небольшой дождь.
Атмосферное давление - 745 миллиметров ртутного столба.
ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА
И на пятницу, 25 августа, прогноз практически неизменен.
На небе - переменная облачность. Ветер слабый, скоростью до 6 метров в секунду.
Ночью до +7 градусов, утром - до +14, днем - до +16 градусов.
Атмосферное давление - 745-746 миллиметров ртутного столба.