Прогноз погоды для Кирова на 21-25 августа: уже не выше +18 градусов

Уже не тепло, но еще не холодно - такой будет предпоследняя неделя августа Фото: Иван МАКЕЕВ

Какой будет погода на новой рабочей неделе?

«Комсомолка» делится свежим прогнозом синоптиков.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА

Прогноз на первый день недели такой: переменная облачность без осадков. Днем по городу ожидается не более +16… +18 градусов.

Ветер прогнозируют западный и северо-западный, скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление - до 750 миллиметров ртутного столба.

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА

Во вторник в Кирове вновь ожидается облачная погода, но уже с прояснениями. Ночью и утром без существенных осадков, а вот днем может пройти небольшой дождь.

Ночью до +6… +8 градусов, ветер западный и северо-западный скоростью до 7 метров в секунду.

Днем +16… +18 градусов, ветер тех же направлений, но уже скоростью до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление - 745 миллиметров ртутного столба.

СРЕДА, 23 АВГУСТА

На середину рабочей недели прогноз практически не меняется.

В Кирове ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ночью всего +3… +5 градусов и северный ветер (2-7 метров в секунду).

Днем - до +14… +16 градусов, северный и северо-западный ветер, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА

Ночью в четверг, 24 августа, в Кирове будет +7… +9 градусов и почти что штиль.

Утром - уже +9… +12 градусов. Днем - до +16 градусов, ветер с порывами до 6 метров в секунду.

В целом погода переменнооблачная, ближе к вечеру возможен небольшой дождь.

Атмосферное давление - 745 миллиметров ртутного столба.

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА

И на пятницу, 25 августа, прогноз практически неизменен.

На небе - переменная облачность. Ветер слабый, скоростью до 6 метров в секунду.

Ночью до +7 градусов, утром - до +14, днем - до +16 градусов.

Атмосферное давление - 745-746 миллиметров ртутного столба.