Колыбель Вятской земли: село Никульчино в Кировской области станет центром исторической реконструкции

Общественники планирую свезти в Никульчино исторические постройки из разных уголков нашей области. Фото: Александра МАМАЕВА

В прошлые выходные 842 года отметило село Никульчино - первое русское поселение на Вятской земле. Оно на 18 лет старше Кирова - здесь был поставлен первый храм и возник первый крестный ход. «Комсомолка» узнала кто его основал, как село прожило восемь веков и какие планы существуют по его развитию.

КАК БОЛВАНСКИЙ ГОРОДОК СТАЛ ГРАДОМ НИКУЛЬЦИН

Древние рукописи - «Повесть о стране Вятской», «Сказания о вятчанах», «Летописец старых лет», говорят о том, что первые русские поселения на территории Кировской области основали выходцы из Новгорода Великого. Кто были эти люди и почему двинулись с насиженных мест - неизвестно. Летописи их описывают как «жители новгородцы самовласцы дружиною своею» и ни разу не называют разбойниками - «ушкуйниками».

И археологи, и летописи утверждают - произошло это в конце XII века. Тогда выходцы из Великого Новгорода отправились в низовья Камы, затем часть дружины вышла к Чепце и спустилась в Вятку, берега которой населяла чудь, вотяки и черемисы - предки современных марийцев и удмуртов.

Плывя по реке, дружина увидела «на высокой прекрасной горе… град чудской называем Болванский городок». И решила его завоевать.

Штурм состоялся 6 августа 1181 года. По церковному календарю, это день святых Бориса и Глеба - безвинно убитых сыновей князя Владимира. Их почитали как покровителей воинов и Великого Новгорода. Поэтому именно к ним дружина обратилась за помощью. А к молитвам добавила строгий пост - воины не ели, не пили.

Крепость удалось взять лишь через нескольких дней, так хорошо она была укреплена. Почему новгородцы не прошли мимо? Возможно, Болванский городок был культовым центром язычников («болванами» тогда называли идолов), и христиане-новгородцы пожелали уничтожить капище. Завоевав крепость, дружина поставила церковь в честь своих помощников - святых Бориса и Глеба и назвала место «Никулицин».

Село Никульчино отметило 842 года. Фото: Роман ЦЕЛОУСОВ

САМЫЙ ДРЕВНИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД НА ВЯТКЕ

Оставшиеся на Каме новгородцы узнали об успехах соотечественников и стали приходить на Вятку, воевать укрепления черемисов и вотяков. Те отвечали им набегами. Тогда новгородцы решили устроить «един град и замок крепкий» - так в 1199 году возник город Вятка. А чтобы «за долгие времена и лета» не забылась помощь Бориса и Глеба при взятии Болванской крепости, решили каждый год приносить их икону из Никулицына в вятскую столицу. В советские времена Борисоглебский крестный ход был забыт и возродился лишь в 1995 году. Теперь из села Никульчино он идет до села Волково и обратно.

ЗА 800 ЛЕТ ИЗ КРЕПОСТИ В ДЕРЕВЕНЬКУ

Никулицин сразу стал центром округи и оборонным пунктом - его окружал укрепленный вал, стена с бойницами и угловыми башнями. Археологи находят здесь наконечники стрел и копий, детали кольчуг, панцирей, боевых ножей, мечей, топоров. Но уже через столетие он потерял свое значение и постепенно захирел.

Со временем село стало называться «Никульчино». К концу XIX века оно вновь расцвело - 40 дворов и 272 жителя, трактир, пристань, школа, земское училище. После революции - колхоз, промартель, библиотека, клуб, почта, медпункт, школа, магазины... Но к 1990-м село превратилось в заброшенную деревеньку. Так, за восемь веков Никульчино из центра края, стало мирной его окраиной - прибежищем дачников и пенсионеров.

Самая первая церковь не сохранилась - храмы ветшали, горели, строились заново, в 1930-е каменный собор взорвали. Лишь в 2001 году на месте, выбранном новгородцами, вновь появилась деревянная Борисоглебская церковь. Ее престольный праздник - 6 августа уже десяток лет отмечается как «День страны Вятской».

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В текущем году в рамках праздника состоялось открытие историко-этнографической деревни «Никулицкая слобода». О проекте рассказала Елена Кустова, доктор исторических наук, профессор ВятГУ:

- Мы планируем создать живой музей под открытым небом, реконструировать часть Никулицкого городища, возродить средневековое судостроение. А также воссоздать деревню XIX века - свезти исторические постройки из разных уголков нашей области, наполнить их утварью из этнографических экспедиций.

Елена Кустова, доктор исторических наук, профессор ВятГУ. Фото: клуб «Мир»

Реализует проект историко-краеведческий клуб «Мир» и клуб исторической реконструкции «Хлыновская застава». На открытии они провели мастер-классы, лекции, концерты, конные выступления. Участники праздника могли попробовать себя в травяном ткачестве, кожевенном, кузнечном, гончарном деле, метании топоров, верховой езде, сборе трав и домовой росписи.

- На светлой поляне собрались светлые люди с любовью к Вятке, - делится одна из участниц. - Столько талантов! Когда смотрела на труд мастеров и артистов переполняла гордость за родную землю!