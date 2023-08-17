Дни романтики на Вятке-2023: мастер-классы, танцы, концерты и музыка

Дни романтики на Вятке приурочены ко дню рождения Александра Грина - писателя, родившегося в Слободском в 1880 году. Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

С 18 по 23 августа кировчане отметят Дни романтики на Вятке. Мероприятия традиционно проводятся в преддверии дня рождения Александра Грина, писателя, родившегося в Слободском в 1880 году.

На эти дни для жителей готовят развлекательно-познавательную программу - акции, викторины, флешмобы, квесты, литературные вечера и многое другое. В городских библиотеках пройдет корпоративная акция «В стране фантазий и чудес»! «Комсомолка» узнала, какие мероприятия ждут кировчан в текущем году.

18-19 АВГУСТА

Утром дети смогут поучаствовать в художественном флешмобе и разрисовать территорию у входа в библиотеку имени Пушкина. Взрослых в ней ждет вокальный вечер Павла Домнина «Лето, джаз, романтика», показ видеозаписей выступлений Монсеррат Кабалье. В учреждении также состоится встреча клуба любителей настольных игр.

Библиотека №14 им. Б.А. Порфирьева в этот день приглашает на музыкальный час «Ребята, надо верить в чудеса». А библиотека имени Лиханова - на выставку-просмотр книг лауреатов литературной премии имени Александра Грина. Она познакомит читателей и гостей с писателями-претендентами премии 2000-2023 годов, а также их произведениями.

А в субботу, 19 августа, кировчан зовут на пешеходную Спасскую. На ней будет работать интерактивная познавательная площадка для детей и взрослых.

21-22 АВГУСТА

Пушкинская библиотека ждет посетителей в эти дни. Так, 21 августа в ней состоится мастер-класс в технике бумагопластики - кировчане смогут смастерить гирлянду на морскую тематику. А клуб «Приглашение к путешествию» организует просмотр документального фильма «Романтика путешествий. Каналы и реки Санкт-Петербурга».

22 августа в библиотеке пройдет вечер к 160-летию Сергея Прокудина-Горского «Пионер цветной фотографии». Вечером гостей ждет выступление студии «Вихрь вальса» и Пушкинской студии старинного танца.

Стоит отметить, что в Пушкинке также будет выставка «Объективно о любви», фотозоны, настольный квест, интерактивный стенд-викторина, посвященная Александру Грину, и «Романтический экран».

23 АВГУСТА

Празднования пройдут в сквере «Алые паруса». Кировчане смогут поучаствовать в мастер-классах «Фоторамка «Сказка странствий» и «Мышки-малышки». Для посетителей также проведут «Фестиваль уличного кино» - показ семи короткометражек, после которого устроят голосование за лучшую картину. А вечером посетителей ждет концерт «Душа поет, любовь живет!».

Добавим, что в этот же день в библиотеке православной культуры «Благовест» (Володарского, 120) состоится встреча с поэтом Ольгой Шуклиной-Юрловой. Она будет посвящена памяти Александра Грина.

Полную программу мероприятий можно увидеть на страницах библиотек в соцсетях, а также здесь.