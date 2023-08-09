Минздрав РФ рекомендовал распространить опыт Кировской области по уходу за пожилыми людьми на всю Россию

Наш регион стал первым, где взаимодействие медицинских и социальных учреждений происходит в электронной форме. Фото: kirovreg.ru

Кировская область активно участвует в реализации нацпроекта «Демография». В его рамках открываются службы по уходу за пожилыми людьми и инвалидами и группы присмотра. Это помогает им оставаться в социуме, получать необходимую помощь, продолжать жить и развиваться. Им оказывается квалифицированный уход на дому и в домах-интернатах, а в регионе создаются новые формы работы, направленные, в том числе, на поддержку родственного ухода.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БОЛЬНИЦ И СОЦСЛУЖБ

В Кировской области в рамках нацпроекта создана система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. В ее организации задействованы 45 муниципальных образований, 16 государственных комплексных центров социального обслуживания и 47 государственных медицинских организаций.

Министр здравоохранения Кировской области Екатерина Видякина представила систему на заседании коллегии Минздрава России, посвященном совершенствованию системы оказания медпомощи гражданам пожилого возраста. По ее словам, участковый врач и соцработник делают одно дело - улучшают демографические показатели и качество жизни, а также увеличивают ее продолжительность. Поэтому на старте проекта решено было создать комплексную медицинскую информационную систему для межведомственного обмена информацией. Модуль назвали «Долговременный уход».

Главная цель проекта - предоставление им социального обслуживания и медицинской помощи на дому, то есть в психологически комфортной для пожилых людей обстановке. Также приоритетными целями остаются сотрудничество помощников по уходу с медорганизациями, внедрение новых стационарозамещающих технологий. Это позволит увеличить продолжительность жизни подопечных, сократить количество госпитализаций и создать дополнительные возможности для реабилитации, что снизит нагрузку на «скорую помощь» и в целом на систему здравоохранения.

Сейчас долговременным уходом охвачены более 1900 жителей региона, что позволило почти 500 родственникам вернуться на работу.

- В регионе в рамках выстраивания системы долговременного ухода активно ведется работа по многим направлениям. В частности, оказывается квалифицированный уход за пожилыми людьми на дому и в домах-интернатах, создаются новые формы работы, направленные, в том числе, на поддержку родственного ухода. Реализация поставленных перед нами задач может быть эффективной только в том случае, если социальная защита и здравоохранение работают вместе, - прокомментировал первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Стоит отметить, что наш регион стал первым субъектом России, где взаимодействие медорганизаций и социальных учреждений происходит в электронной форме через медицинскую информационную систему. Минздрав РФ рекомендовал распространить опыт Кировской области на всю страну.

Сейчас долговременным уходом охвачены более 1900 жителей региона. Фото: kirovreg.ru

ГРУППЫ УХОДА И ПРИСМОТРА

В районах области также ведется своя работа. Так, в Богородском муниципальном округе недавно организовали еще одну группу дневного присмотра для инвалидов и пожилых людей, которым нужен постоянный посторонний уход. Здесь специалисты проводят занятия, направленные на сохранение памяти, внимания и мышления для пожилых и людей с ограниченными возможностями от 18 лет и старше. Кроме того, проводятся и более активные мероприятия - к примеру, адаптивная гимнастика.

Подопечные также занимаются прикладным творчеством и посещают различные досуговые занятия. Особое внимание уделено профилактике болезни Альцгеймера.

В Кировском городском социальном центре отмечают, что такие группы - прекрасная возможность организовать профессиональный уход за подопечными в дневное время. Он совмещен с досугом и программами поддержания психических процессов, что играет большую роль для поддержания стабильного психологического состояния человека.

Кроме того, человек не выпадает из социума: он общается с другими людьми, и это позволяет справиться с чувством одиночества, а интересный досуг - самореализоваться. Подопечные проявляют творческий потенциал и верят в свои силы. Пребывание в группе вносит разнообразие в их жизнь.

Стоит отметить, что в районах Кировской области также работают группы дневного пребывания на базе межкомплексных социальных центров. Всего в 16 центрах работает 29 таких организаций.