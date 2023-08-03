Дворы, скверы, парки и площадки: какие общественные места благоустраивают в Кировской области

В каждом районе области - свои зоны, выбранные для благоустройства. Фото: www.kirovreg.ru

В Кировской области реализуется нацпроект «Жилье и городская среда», инициированный Владимиром Путиным. В его рамках создаются комфортные условия для жизни, благоустраиваются общественные места, дворы домов, территории для отдыха и так далее.

ПЯТЫЙ ГОД УЧАСТВУЕТ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА

В Котельниче по нацпроекту идут работы по благоустройству сразу нескольких объектов. Общая сумма средств, направленных на эти цели в 2023 году, составила 10,3 миллиона рублей.

Так, на эти деньги планируется привести в порядок дворы на улице Победы, 48 и Шмидта, 29. Специалисты отремонтируют проезды, создадут тротуары и установят скамейки. Кроме того, продолжится благоустройство сквера «Городской сад». На территории обновят пешеходные дорожки, расположат скамейки и качели, создадут фотозону, а также отремонтируют общественный туалет.

Еще одно место отдыха горожан появится на Советской, 132. Там планируется обустроить танцевальную площадку для активных котельничан. Работы также проведут на средства, выделенные по нацпроекту. Благоустройство всех запланированных мест должно закончиться до 1 октября.

Отметим также, что Котельнич участвует в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2019 года, то есть уже пятый год подряд.

В Белой Холунице реализуют проект, ставший победителем всероссийского конкурса. Фото: www.kirovreg.ru

ЗА РАБОТАМИ МОЖНО СЛЕДИТЬ ОНЛАЙН

В Белой Холунице - свои идеи для облагораживания общественных пространств. Там реализуют инициативу «Блокчейн. Сады Белой Холуницы», ставший победителем на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и городских поселений.

На данный момент выполнена уже треть работ. Согласно документации, специалисты преобразят территорию вокруг городского пруда и обустроят белохолуницкий Арбат. Проект предполагает собой установку многофункционального павильона с торговыми объектами, игровыми элементами и местами отдыха.

На пруду появится лодочная станция с причалом. Для юных посетителей разместят детскую деревянную игровой площадку, для взрослых - универсальную танцплощадку с навесом. Специалисты также возведут деревянную лестницу-амфитеатр. Планируется организация прогулочного маршрута вдоль берега, благоустройство площади перед Домом культуры и набережной.

Работы ведутся в строгом соответствии с графиком и должны закончиться не позднее 31 октября 2023 года. Все желающие могут следить за их ходом по этой ссылке.

Стоит отметить, что на днях в Белой Холунице закончилось благоустройство городской площади на улице Красноармейской. Работы также велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Рабочие обустроили тротуары, восстановили асфальтовое покрытие, оборудовали парковку, создали пешеходные переходы, установили скамейки и другие архитектурные формы.

В 2023 году по нацпроекту планируется благоустроить 30 дворов во всех районах города. Фото: www.kirovreg.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ И УСТАНОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

В Кирове по нацпроекту «Жилье и городская среда» массово благоустраиваются дворы и общественные места. На данный момент в областном центре ведутся работы сразу на 20 придомовых территориях.

Так, например, сейчас специалисты трудятся на Северной Набережной, 17 и 19. Они устраивают тротуары, а в дальнейшем проведут асфальтирование дворового проезда и создадут автостоянку. На территории также появятся скамейки и урны.

Всего в 2023 году по нацпроекту планируется благоустроить 30 дворов во всех районах города. Первые объекты уже сданы - на улице Екатерины Кочкиной 8 и 8к3. Рабочие уложили асфальт на проездах, обустроили тротуары из брусчатки, установили малые архитектурные формы. Помимо того, планируется провести освещение в 18 дворах и отремонтировать 19 пешеходных зон.