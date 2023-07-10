Герой соцтруда с премией Дарлинга: кем был вятский академик Сергиев

Петр Григорьевич - лауреат Госпремии, нарком здравоохранения РСФСР, многолетний руководитель крупного медицинского института. Фото: сайт КОНМБ

10 июля исполняется 130 лет со дня рождения Петра Григорьевича Сергиева - нашего земляка, прославленного медика, ученого, чиновника.

«Комсомолка» рассказывает о жизни и судьбе академика.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА - АФГАНИСТАН

Петр Сергиев родился в 1893 году в селе Сретенье (Сретенском) Котельничского уезда Вятской губернии. Учился в Вятской и Казанской гимназиях.

Поступил в военно-медицинскую академию, но был отчислен за участие в забастовке студентов против реакционной реформы. Далее учился на медицинском факультете Юрьевского (Тартуского) университета. Но не окончил и его - стал медиком на фронтах Первой Мировой войны. Работал в военных госпиталях, инфекционном отделении и холерных бараках Обуховской больницы.

Свое медицинское образование Петр Сергиев окончил лишь в 1917-м году - выпустился из Казанского университета. Работал начальником санитарного округа Западной Сибири, руководил борьбой с эпидемией сыпного тифа.

Участвовал в гражданской войне.

После был врачом советского представительства в Афганистане, где и заинтересовался тропической медициной.

В конце 20-х годов начал работать в Институте медицинской паразитологии и тропической медицины, которому отдал почти 50 лет жизни. Особенно много времени уделил изучению малярии и организации борьбы с ней. Начал с поста амбулаторного врача, после был заместителем директора. С 1934 года в течение 35 лет возглавлял Институт.

С ПРЕМИЕЙ ДАРЛИНГА

Именно Петр Григорьевич руководил созданием первого научно обоснованного плана борьбы с малярией в Советском Союзе. Далее Сергиев ежегодно составлял прогнозы по заболеваемости малярией в стране, которые служили руководством для властей и медиков на местах. Этот опыт позднее использовали многие страны мира. За этот успех Сергиеву даже вручили престижную премию Дарлинга.

Кроме того, помогал исследовать гельминтозы человека и болезни, переносимые членистоногими и гнусом. Был главным редактором журнала о медицинской паразитологии.

Параллельно занимал руководящие посты в органах наркоматов и министерств. В 1937 году - нарком здравоохранения РСФСР. В 1944 году Петра Григорьевича избрали действительным членом Академии медицинских наук СССР, в конце 50-х он был вице-президентом Академии.

Совместно с Госпланом СССР разрабатывал первый семилетний план здравоохранения.

Сергиев одним из первых предположил, что у болезни Боткина вирусное происхождение. Под его же руководством прошло первое клиническое испытание советского грамицидина, работала лаборатория, разрабатывавшая вакцины от кори.

Петр Григорьевич часто читал лекции, создал школу русских маляриологов, подготовил несколько крупных ученых-паразитологов. Содействовал строительству завода «Акрихин», выпускавшего одноименный препарат и хиноцид.

Сергиев был широко известен и за рубежом: почетный член Венгерской АН, ассоциированный член Бельгийского общества тропической медицины, представитель Советского Союза в малярийной комиссии Лиги Наций и консультативном комитете Всемирной организации здравоохранения.

Ученый скончался 12 июля 1973-го, всего через два дня после своего 80-летия. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

НАГРАДЫ И ПАМЯТЬ УЧЕНОГО

Международная премия и медаль Дарлинга за заслуги в области маляриологии.

Герой соцтруда. Двукратный лауреат Госпремии.

Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета».

В честь Сергиева назван вид комаров Aedes sergievi.

На доме по Малой Пироговской улице, 20 в Москве установлена мемориальная доска с портретом Петра Григорьевича.

КСТАТИ

Старший брат Петра Григорьевича Борис - еще один наш выдающийся земляк. Он окончил Вятскую мужскую гимназию и юридический факультет Петербургского университета. Работал юристом в Петрограде, Сухуми, Алма-Ате, Закарпатье, после был юрисконсультом Совета по делам религиозных культов.

По предложению краеведа Евгения Петряева написал книгу «Вятские воспоминания».

*По материалам Герценки, сайта КОНМБ, портала «Герои страны»