Прогноз погоды в Кирове с 3 по 7 июля: ясная и теплая неделя

Воздух окончательно прогреется - возможно, кто-то спасется от жары под зонтиком Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая рабочая неделя начнется с небольших дождей, однако после кировчан ожидает по-настоящему летняя погода.

«Комсомолка» делится прогнозами синоптиков.

Понедельник, 3 июля

В ночь на понедельник в Кирове ожидается дождь, температура до +15 градусов. Погода будет облачной с прояснениями. Днем - переменная облачность, но уже без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до +25 градусов, местами - до +27 градусов.

Вторник, 4 июля

В ночь на 4 июля ожидается 14-16 градусов тепла и юго-западный ветер с порывами до 8 метров в секунду. Днем во вторник синоптики прогнозируют переменную облачность, зато без существенных осадков. Температура составит +25… +27 градусов. Ветер западный и северо-западный, порывы до 11 метров в секунду.

Среда, 5 июля

Прогноз в целом не меняется: переменная облачность, но осадки не предвидятся. Ночью чуть прохладнее, чем в предыдущие дни: +12… +14 градусов. Днем же, напротив, еще сильнее потеплеет - до +26… +28 градусов. Ветер ожидается западный, ночью - до 8 метров в секунду, днем - до 11 метров в секунду.

Четверг, 6 июля

Четверг - совсем жара! Ночью до +17 градусов, а днем воздух и вовсе может прогреться до +26… +28 градусов. При этом на небе, если верить прогнозам, ни облачка! И ветер не столь сильный: ночью практически штиль, днем - с порывами до 8 метров в секунду.

Пятница, 7 июля

Четверг - еще не жара, забудьте!

Настоящее лето - в пятницу, 7 июля. Уже к утру воздух прогреется до + 20 градусов, а днем столбик термометра и вовсе покажет 30 градусов тепла.

Погода ясная: на небе ни облачка. При этом ветер еще чуть слабее, до 6 метров в секунду.