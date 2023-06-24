«Призываю всех сохранять спокойствие». Губернатор Кировской области Александр Соколов поддержал выступление президента

Глава Кировской области заявил, что все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. ФОТО: правительство Кировской области

После выступления президента РФ Владимира Путина о событиях, происходящих в стране, губернатор Александр Соколов обратился к жителям Кировской области в своих соцсетях.

- В связи с событиями минувшей ночи в нашей области усилены меры безопасности, - написал глава региона. - Ситуация спокойная, находится под полным контролем федеральных и региональных структур. Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

- Не поддавайтесь на провокации. Государство обеспечит безопасность людей и стабильность работы всех систем жизнеобеспечения, - обратился Александр Соколов к кировчанам.

Также губернатор отметил, что, несмотря на последние события, все мероприятия, запланированные в Кирове и районах в ближайшие дни, отменяться не будут.

- Кировская область - с Президентом Владимиром Путиным! – подчеркнул губернатор.