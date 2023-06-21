Кировчан ждет фестиваль красок, игры, стенд-апы, танцевальные флешмобы и другое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 июня в России и в Кировской области отметят День молодежи. В текущем году празднования решено провести в двухдневном формате. «Комсомолка» узнала, какие мероприятия намечены на 24 и 25 июня в Кирове.

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В КИРОВЕ

24 июня

Набережная Грина, с 14.00

- Спецпроект «Наставники»;

- DMC SIMON, ведущий радио «ENERGY»;

- Интерактивные площадки, фестиваль красок «Холи», стенд-ап, танцевальный флешмоб и другое.

Александровский сад, с 14.00 (сцена)

- Фестиваль уличных культур «КИПЯТОК-2023» - сражение танцоров;

- Фестиваль молодежных увлечений «#молодежныйгород43» - стенд-ап, мастер-классы от Школы диджеинга и электронной музыки Кирова, а также творческих коллективов, и другое.

Кочуровский парк, с 11.00

- Фестиваль здорового образа жизни. В программе - бесплатная диагностика здоровья, спортивные тренировки, мастер-классы, розыгрыш призов и другое;

- Выступление кавер-группы «Рандеву».

ЧТО ЗАПЛАНИРОВАНО НА 25 ИЮНЯ В КИРОВЕ

25 июня

Александровский сад, с 13.00 (сцена)

- Фестиваль «День молодежи - день для всей семьи». В программе - развлекательно-игровые площадки, мастер-классы, творческие активности;

Александровский сад, с 18.00 (сцена)

- Фестиваль «Время студентов» - интерактивная программа и творческие выступления студенческих коллективов Кирова.

Набережная Грина, с 12.00

- Фестиваль для талантливой молодежи «Голос поколения». В программе - награждение молодых людей, имеющих высокие достижения в сфере молодежной политики, а также выступление AMIRCHIK и DMC SIMON, ведущего радио «ENERGY»

Набережная Грина, с 13.00 (сцена)

- Фестиваль каверов «Хлынов-Фест». В программе - выступление KIRILL, финалиста шоу «Битва каверов» на СТС, и кавер-групп Кирова, а также лектории, мастер-классы, детские игровые зоны, игротека и другое.